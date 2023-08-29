Они в ловушке: российские оккупанты не могут выйти из Бахмута, — Маляр (видео)

По словам замминистра обороны Анны Маляр, ВСУ имеют успехи в Клещеевке, Курдюмовке и Андреевке.

Украинские военные в рамках контрнаступления продвигаются на Бахмутском направлении. Фактически, россияне оказались в ловушке. Об этом сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр во время эфира телемарафона.

По ее словам, украинские военные имеют успехи в Клещеевке, Курдюмовке и Андреевке. Фактически, россияне не могут покинуть Бахмут.

"Мы вышли на многие господствующие высоты. Собственно, враг там в ловушке, потому что они из Бахмута выйти не могут", — сказала Маляр.

Она также отметила, что на востоке действия развиваются активно. Продвижение на Бахмутском направлении больше всего их волнует. Поэтому ВС РФ пытаются отвлечь украинские силы на других направлениях фронта.

Также напомним, что ВСУ прорвали первый рубеж минных полей и траншей ВС РФ на юге. По словам журналистов, чтобы достичь Токмака, украинским силам придется прорвать еще две оборонительные линии россиян.

Кроме того, сообщалось, что знамя Украины установили неподалеку от Антоновского моста. Его видно оккупантам с высоты птичьего полета. Два украинских защитника Андрей и Иван обследовали территорию затопленной после подрыва оккупантами Каховской ГЭС, где нашелся флагшток, а у одного из бойцов в кармане оказался флаг Украины.

Еще 29 августа в ОК "Юг" оценили уровень ПВО россиян в Крыму. Полуостров недостаточно защищен, поэтому оккупанты рекламируют свои средства ПВО, чтобы продемонстрировать, что там все хорошо.