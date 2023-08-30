"Добро пожаловать в 24 февраля": аэропорт в Пскове атаковали БПЛА (фото, видео)

Российские экстренные службы сообщили о четырех поврежденных самолетах Ил-76. Аэропорт, который подвергся атаке, расположен почти в 700 километрах от границы с Украиной.

В ночь на 30 августа на территории Российской Федерации, в городе Псков, прозвучали взрывы в районе местного аэропорта. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Авторы канала отметили, ссылаясь на слова местных жителей, что в населенном пункте были слышны автоматные очереди. По данным паблика, в атаке было задействовано более 10 беспилотников. В сети также появились соответствующие фото и видео.

"Добро пожаловать в 24 февраля, товарищи", — сказал автор одного из видеороликов.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подтвердил, что по Псковскому аэропорту был нанесен удар дронами. Он заявил, что атаку отражает Минобороны РФ.

"С начала инцидента лично нахожусь на месте. По предварительной информации жертв нет", — написал чиновник.

Отметим, что Псков расположен почти в 700 километрах от границы с Украиной.

Российское издание ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщило, что в результате атаки БПЛА по аэропорту были повреждены четыре самолета Ил-76.

"Начался пожар, огнем охвачены два воздушных судна", — говорится в заявлении.

Telegram-канал Mash сообщил, что подъезд к аэропорту в Пскове был перекрыт. В городе введен План "Эдельвейс" – спецслужбы переведены на усиленный режим работы.

По данным журналистов, всему личному составу выдали оружие и выставили охранять объект. На место происшествия также доставили целый автобус с сотрудниками полиции.

Напомним, 29 августа в оккупированной Новой Каховке прозвучал взрыв в здании, где расположено отделение российской партии "Единая Россия". В оккупационной администрации сообщили, что в результате атаки дрона начался пожар, уничтожена оргтехника и документация.

Ранее, 28 августа, в Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что силы ПВО якобы перехватили ракету, запущенную со стороны Украины. По данным ведомтсва, ракета якобы была уничтожена в небе над акваторией Черного моря у побережья Крыма.