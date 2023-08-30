Не только аэропорт: в Пскове под удар могла попасть военная база, – соцсети (видео)

Как отмечают в сети, Черехинская военная база является местом дислокации 104-го гвардейского десантно-штурмового полка, который принимал участие в военных преступлениях в Буче.

В ночь на 30 августа в российском городе Пскове прозвучали взрывы. Под ударом могла оказаться Черехинская военная база. Об этом говорится в видеоролике, опубликованном Telegram-каналом "Псковская губерния".

На упомянутом видео молодой человек указывает в сторону, где якобы расположена Черехинская военная база, говоря о том, что эта локация подвергается атаке. Парень также заявил, что в том направлении едут пожарные машины.

По словам автора видео, в населенном пункте работает ПВО.

Как отмечает Telegram-канал SOTA, Черехинская военная база является местом дислокации 104-го гвардейского десантно-штурмового полка, который в 2022 году участвовал в военных преступлениях в Буче.

На момент написания публикации официального подтверждения атаки по военной базе в Пскове не было.

Напомним, в ночь на 30 августа на территории Российской Федерации, в городе Псков, прозвучали взрывы в районе местного аэропорта. Российские экстренные службы сообщили о четырех поврежденных самолетах Ил-76. Аэропорт, который подвергся атаке, расположен почти в 700 километрах от границы с Украиной.

Кроме того, 29 августа в оккупированной Новой Каховке прозвучал взрыв в здании, где расположено отделение российской партии "Единая Россия". В упомянутом офисе дважды в неделю проходил прием граждан, а на 30 августа было запланировано "общественное обсуждение Народной программы партии".