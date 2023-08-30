"Полная мобилизация" в Украине: адвокат объяснил, что это и кого могут призвать в армию

По словам правозащитника Ростислава Кравца, в Украине есть судебные решения, считающие незаконным создание Кабинета министров и Министерства обороны, а также проведение мобилизации.

В Украине действует всеобщая мобилизация. Адвокат Ростислав Кравец рассказал "ТСН", что это значит и есть ли в стране "полная мобилизация".

Так, термин "полная мобилизация" на самом деле не существует в законодательстве. Вместо него используются термины "частичная мобилизация" и "всеобщая мобилизация". В Украине с 24 февраля 2022 года действует всеобщая мобилизация, что означает, что все военнообязанные могут быть мобилизованы для защиты страны.

Кравец объяснил процесс всеобщей мобилизации: "На данный момент реестр военнообязанных не полностью сформирован. Отсутствует ясность в вопросе пересечения границы. Ежедневно появляются новости о судебных разбирательствах, в которых признается незаконность данных действий".

При этом существуют судебные решения, считающие незаконным создание Кабинета министров и Министерства обороны, а также проведение мобилизации. Это основывается на том, что эти органы были зарегистрированы как частные предприятия, а не как органы власти, что нарушает конституционный порядок. Кравец подчеркнул важность системного подхода к воинскому учету и мобилизации, с учетом особенностей национальной экономики.

Адвокат также поднял вопрос о необходимости учесть различные сферы в мобилизационных усилиях. Он отметил, что сейчас мобилизуют сельскохозяйственных предпринимателей и специалистов по программному обеспечению. Однако также важно рассмотреть мобилизацию экспертов в области киберзащиты и информационных технологий.

Кравец заключил, что текущий подход к мобилизации недостаточно системный, и что необходимо учитывать разнообразие сфер и специализаций.

"Однако эта ситуация, которая создалась в Украине без наличия соответствующих примеров со стороны военно-политического руководства страны, со стороны народных депутатов Украины, напротив унижения Вооруженных сил Украины, приводит к достаточно негативным последствиям именно при проведении мобилизации", — добавил Кравец.

Напомним, 25 августа стало известно, кого в сентябре исключат с воинского учета. Украинское законодательство определило 7 категорий украинцев, которых не заберут на службу после исключения с воинского учета.