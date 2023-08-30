ВС РФ компенсируют потери за счет отправки на фронт массы неподготовленных солдат, — разведка

В послед время в армии РФ сохраняется высокий процент отказников, отмечают в британском Минобороны. Это объясняется недостаточным уровнем подготовки и низкой мотивацией российских военнослужащих.

В российской армии участились случаи отказа выполнять боевые задачи. Согласно данным росСМИ, за неделю в среднем около 100 военнослужащих отказываются воевать, что говорит о недостаточном уровне подготовки и низком моральном духе российских солдат. Об этом 30 августа сообщила пресс-служба Минобороны Великобритании.

Британская разведка отмечает, что 25 августа 2023 года двое российских военнослужащих были приговорены военным судом к отбыванию не менее двух лет в колонии за отказ подчиниться приказу о возвращении на фронт в Украину. В целом если в дальнейшем процент отказников сохраниться, то за год в РФ будут вынесены свыше 5 000 приговоров за отказ от участия в боевых действиях.

"Отказ от участия в боевых действиях, скорее всего, отражает недостаточный уровень подготовки, мотивации и высокие стрессовые ситуации, с которыми сталкиваются российские войска на всем протяжении украинского фронта", — подчеркнули в британском Минобороны.

Однако несмотря на большие потери и высокий процент отказников Россия, скорее всего, компенсирует недостаток в живой силе, отправляя на фронт массу плохо обученных солдат. По мнению британской разведки, после частичной мобилизации осенью прошлого года в РФ изменили подход к ведению боевых действий — для наступательных и оборонительных операций российское командование использует большое количество живой силы.

Ранее в британском Минобороны выяснили, сколько зарабатывают военнослужащие РФ, которые воюют в Украине. В настоящее время рядовые и сержанты, проходящие службу в Украине, получают более 200 тысяч рублей — это в 2,7 раза больше чем средняя зарплата по России.