Стимул для бедняков: британцы рассказали, сколько зарабатывают военные РФ

Несмотря на уровень дохода военнослужащих, который превышает среднюю зарплату в России в 2,7 раза, Вооруженные силы РФ вряд ли достигнут поставленных целей по набору добровольцев в свои ряды.

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Военная служба в Вооруженных силах РФ после полномасштабного вторжения в Украину становится все более прибыльной. Если в начале февраля 2022 президент Владимир Путин заявил, что лейтенант получает 81 200 рублей в месяц, то к октябрю прошлого года он объявил, что даже мобилизованные рядовые будут получать 195 000 рублей в месяц. Об этом 29 августа сообщила пресс-служба Минобороны Великобритании.

По данным британской разведки, младшие офицеры проходящие службу на Украине, сегодня получают более 200 тысяч рублей (более 2 тыс. долларов). Эта сумма превышает среднюю зарплату по России в 2,7 раза, так как она составляет 72 851 рубль.

"Для сравнения: средняя зарплата в Великобритании в 2,7 раза будет равна более чем 90 000 фунтов стерлингов в год", — говорится в сообщении.

В британском Минобороны пришли к выводу, что заработная плата и дополнительные льготы, вполне вероятно, являются сильным стимулом для вступления в ряды вооруженных сил РФ, особенно для тех россиян, которые проживают в бедных регионах.

"Тем не менее, Россия вряд ли достигнет поставленных целей по набору добровольцев в свои ряды", — подытожили британцы.

Ранее сообщалось, что с марта 2023 года повысились зарплаты у военнослужащих ВСУ. Согласно официальным данным, у командиров батальонов и бригад они могут превышать 130 тысяч гривен.