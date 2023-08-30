РФ не будет расследовать катастрофу самолета Пригожина по международным правилам, — СМИ

Американский консультант по авиационной безопасности Джон Кокс заявил, что внутреннее российское расследование всегда будет подвергаться сомнению без участия Бразилии, страны, где был изготовлен самолет.

Россия проинформировала бразильский орган по расследованию авиационных инцидентов, что в настоящее время не будет расследовать в соответствии с международными правилами крушение бразильского самолета Embraer (EMBR3.SA), в результате которого погиб главарь наемников ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Об этом сообщил 29 августа изданию Reuters Бразильский центр по исследованию и предотвращению авиационных происшествий (CENIPA).

В бразильском центре заявили, что в интересах повышения авиационной безопасности готовы присоединится к расследованию, проводимому Россией, если их пригласят и расследование будет проведено в соответствии с международными правилами.

Гибель Пригожина — РФ не обязана принимать международные правила при расследовании

"Российское авиационное управление не обязано соглашаться с CENIPA, но некоторые бывшие следователи заявили, что так и должно быть, поскольку правительства США и других западных стран подозревают Кремль в причастности к катастрофе 23 августа самолета Embraer Legacy 600, который имеет хорошие показатели безопасности", — сообщают журналисты.

По данным Международной организации гражданской авиации (ИКАО), базирующейся в Монреале, рейс из Москвы с пунктом назначения в Санкт-Петербург был внутренним, поэтому на него не распространяются международные правила, известные во всей отрасли под юридическим названием "Приложение 13".

"Они не обязаны, а только рекомендуют это сделать. Но если они скажут, что начнут расследование и пригласят Бразилию, мы будем участвовать издалека", — заявил глава CENIPA бригадный летчик Марсело Морено.

Американский консультант по авиационной безопасности и бывший следователь Джон Кокс заявил, что внутреннее российское расследование всегда будет подвергаться сомнению без участия Бразилии, страны, где был изготовлен самолет.

"Я думаю, это очень печально. Это вредит прозрачности российского расследования", — сказал Кокс после того, как ему рассказали о реакции России.

Гибель Пригожина — почему расследование важно для производителя самолетов

При расследовании авиакатастроф эксперты работают над повышением авиационной безопасности, не возлагая вину на виновных.

CENIPA и производитель Embraer хотят предотвратить будущие происшествия, но сталкиваются с трудностями при получении информации в ходе расследования из-за санкций в отношении России и нежелания Москвы разрешить внешнюю проверку.

Около 802 региональных самолетов Embraer вместимостью от 37 до 50 мест, построенных на той же платформе, что и корпоративный самолет Legacy 600, находятся в эксплуатации, что подчеркивает интерес Бразилии к исследованию. В компании Embraer отказались от комментариев.

Джефф Гуззетти, бывший американский следователь по авиакатастрофам, сказал, что Россия должна принять помощь от Бразилии, даже если CENIPA сможет участвовать только удаленно.

"Если они этого не сделают, то это верный признак того, что прозрачного расследования не будет", — добавил он.

Напомним, 25 августа сообщалось, что гибель руководства ЧВК "Вагнер" разрушит группировку. Руководитель наемников Евгений Пригожин, отмечают в британском Минобороны, обладал исключительной дерзостью и жестокостью, которые вряд ли будут присущи его потенциальному преемнику.

Ранее, 24 августа Фокус писал, что взрывное устройство на самолете Пригожина было заложено в отсек шасси. Предположительно, в результате взрыва в небе у самолета оторвало крыло, которое ударило в стабилизатор. Из-за этого авиасудно начало резко набирать высоту, а затем ушло в штопор.