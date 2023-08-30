В Украине остановили работы над самоходным минометом "Смерека": названа причина
По словам гендиректора "Украинской бронетехники" Владислава Бельбаса, война приобрела позиционный характер, поэтому такая мобильная платформа не совсем подходит к условиям боевых действий.
Предприятие "Украинская бронетехника" заморозило разработку самоходного 120-мм миномета "Смерека" на базе броневика "Варта". Об этом генеральный директор Владислав Бельбас заявил в эфире программы Security Talks.
В 2020 году "Украинская бронетехника" представила мобильный 120-мм миномет "Смерека", который должен был базироваться на броневике "Варта". По словам Бельбаса, мобильный минометный комплекс не успели доработать и испытать до начала полномасштабной войны, поэтому работы по нему заморожены. Комиссия, которая занималась испытанием, прекратила свою деятельность.
Еще одна причина, почему проект заморозили, заключается в специфике боевых действий. Оружейники в Европе и Украине ожидали, что будет мобильная война, а не такая, какая есть по факту. Поэтому мобильные самоходные минометы не подходят для позиционных боевых действий, которые есть в Украине после остановки продвижения оккупантов и контрнаступательных операций украинских защитников.
"Лучше 20-30 минометов обычных, чем один мобильный на шасси", — резюмировал Бельбас.
"Смерека" должен был бы иметь:
- систему автоматического развертывания и складывания;
- автоматическое горизонтальное и вертикальное наведение;
- возможность получения данных от внешних источников;
- наведение и регулировка с помощью "джойстика";
- место для хранения боеприпасов.
Несмотря на фактическую заморозку проекта, "Смереку" показывали на международной выставке вооружения в Абу-Даби IDEX-2023.
Напомним, 25 августа "Украинская бронетехника" доставила первые 122-мм снаряды для украинской артиллерии.
22 августа производитель наладил производство минометных боеприпасов калибра 120-мм с двумя странами-членами НАТО.