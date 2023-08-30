Ночная атака ВС РФ: на Житомирщине поврежден объект инфраструктуры, поезда следуют с задержкой

По информации Житомирской ОВА, подразделениям ПВО удалось уничтожить несколько вражеских целей, однако обломками БПЛА поврежден объект инфраструктуры и железнодорожное сообщение.

Ночью 30 августа россияне атаковали объект инфраструктуры в Житомирской области, в результате падения сбитого дрона-камикадзе возник пожар, сообщила пресс-служба Житомирской областной военной администрации.

"Благодаря эффективной работе подразделений противовоздушной обороны часть воздушных целей была сбита. Обломками сбитого беспилотника был частично поврежден объект инфраструктуры и железнодорожное полотно", — говорится в сообщении ОВА.

Возникли очаги возгорания, которые спасатели, прибывшие на место происшествия, оперативно ликвидировали. Сейчас правоохранители обследуют место происшествия и фиксируют повреждения. Жертв и пострадавших нет.

Также, в АО Укрзализныця сообщили, что в связи с ликвидацией последствий ночного вражеского обстрела на Житомирщине задерживаются поезда:

№54 Перемышль — Киев до 2 часов;

№№743 Дарница — Львов до 1 часа;

№68 Варшава — Киев до 30 минут.

Что известно о ночной вражеской атаке на Украину

Ночью 30 августа противник нанес удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования и ударными дронами. В результате падения обломков в столице погибли два человека, а в Одесской и Черкасской областях работала ПВО.

Эффективность работы ПВО минувшей ночью составила более 97%.

"Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожено 43 воздушные цели в пределах Киевской, Черкасской, Одесской и Николаевской областей: 28 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, 15 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131", — сообщали Воздушные силы ВСУ.