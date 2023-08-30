"Штампуют самолеты, корабли и ядерное оружие": какие вызовы бросает Китай для США

Масштабы производства боевых кораблей в Китае достигли таких объемов, что США их имели только во времена Второй мировой войны. КНР очень сконцентрировано строит собственную армию, отмечает адмирал Джон Аквилино, командующий Индо-тихоокеанским командованием.

Командующий Индо-тихоокеанским командованием ВМС США адмирал Джон Аквилино объяснил, какие вызовы стоят перед Штатами с китайской стороны. Об этом сообщает The War Zone.

По словам Аквилино, Китай придерживается своих пятилетних планов. Наращивание ядерного потенциала происходит непрерывно годами — это самое большое увеличение такого вооружения, за которым наблюдают Штаты. Последние 20 лет Китай очень четко сосредоточен на том, чтобы создать силы, которые способны быстро поражать цели.

"Самое большое наращивание военных сил со времен Второй мировой войны, как обычных, так и стратегических ядерных сил. Истребители J-20 производятся на полную мощность, корабли выходят из промышленной базы в количестве, которое лишь повторяет то, что мы делали во времена Лемана и 600 кораблей ВМС в определенном временном промежутке. Опять же, наращивание ядерного потенциала... является самым большим и непрерывным из всех, что мы видели. Итак, это те части, которые вызывают беспокойство. И это то, к чему мы приближаемся", — пояснил Аквилино.

Однако Штаты не просто наблюдают за этим, а также действуют вместе с союзниками. На Филиппинах построят новые военные объекты, создано объединение AUKUS, чтобы расширять боевой потенциал и технологичность армий. Кроме этого создается единая сеть, которая будет контролировать боевые действия. Также флот имеет многодоменный учебный и экспериментальный потенциал. Продолжаются работы над созданием новых варгеймов для оценки существующих угроз.

Напомним, 29 августа в ВМС США заявили, что они хотят получить больше лазерного вооружения или ЭМИ.

Также в США объявили о проекте Replicator, который должен создать 2 тысячи дорнов для противостояния Китаю.