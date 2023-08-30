"Слепой видит и убивает": США строят большой сетевой план против Китая

Стратегия Штатов до сих пор заключается в том, чтобы не допустить никаких боестолкновений, но готовятся и к этому варианту. Для этого всех партнеров и союзников планируют объединить в единую сеть управления.

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Командующий Индо-тихоокеанским командованием США Адмирал Джон Аквилино рассказал, что нужно Штатам в перспективе конфликта высокого уровня против Китая. Об этом сообщает The War Zone.

Во время симпозиума Национальной оборонно-промышленной ассоциации по новым технологиям и обороне в Вашингтоне, состоялась дискуссия между командующим Джоном Аквилино и бывшим председателем Объединенного комитета начальников штабов Джозефом Данфордом относительно китайской угрозы.

В издании отмечают, что сейчас понятно, что основой в стратегии США в противостоянии с Китаем является налаживание сетевых связей и слияние данных с партнерами и союзниками. Предложение Джона Аквилино заключается в том, что он хочет создать грандиозную сетевую схему, которая объединит всех в пространстве боя вместе с союзниками. От солдат на необитаемых островах до союзников, которые управляют конфликтом за тысячи километров.

Адмирал Джон Аквилино Фото: U.S. Navy Photo

Проблема с КНР заключается в том, что она потребует всех форм национальной силы США — это называется "интегрированное сдерживание".

"Наш подход заключается в том, чтобы обеспечить летальную боевую силу к западу от международной линии разграничения, которая готова к реагированию, которая имеет соответствующие позиции, которая связана с нашими союзниками и партнерами, и имеет надлежащие возможности для сдерживания. И пусть не будет никаких сомнений, что наша цель — предотвратить этот конфликт, а не допустить его", — подчеркивает командующий Индо-тихоокеанским командованием.

Однако министр обороны Ллойд Остин дал задание Аквилино быть готовым и к сценарию, если сдерживание не сработает и придется драться.

"Когда мы говорим о необходимых силах и средствах, мы говорим об этом через призму "слепой, видит и убивает... Способность действовать в конфликтном пространстве, выживать и достигать поставленных целей — это "слепой" элемент. А "видеть" — это иметь четкое понимание пространства боя, где все происходит каждую секунду с точностью до уровня прицельного огня"", — объясняет Аквилино.

Он отмечает, что не только США должны иметь необходимое количество оружия для замыкания циклов, но и "географические братья и сестры-комбатанты". Он это называет преимуществом в принятии решений. Это требует быть на шаг впереди любого противника.

Напомним, 29 августа СМИ писали, что в Китае тестируют модернизированные истребители J-11B с новыми ракетами и радаром.

Также сообщалось, что Китай почти достроил фрегат нового поколения Type 054B.