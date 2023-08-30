"Сліпий бачить і вбиває": США будують великий мережевий план проти Китаю

Стратегія Штатів досі полягає в тому, щоб не допустити жодних боєзіткнень, але готуються і для цього варіанту. Для цього всіх партнерів та союзників планують обʼєднають в єдину мережу управління.

Related video

Командувач Індо-тихоокеанським командуванням США Адмірал Джон Аквіліно розказав, що потрібно Штатам у перспективі конфлікту високого рівня проти Китаю. Про це повідомляє The War Zone.

Під час симпозіуму Національної оборонно-промислової асоціації з нових технологій та оборони у Вашингтоні, відбулася дискусія між командувачем Джоном Аквіліно та колишнім головою Обʼєднаного комітету начальників штабів Джозефом Данфордом щодо китайської загрози.

У виданні зазначають, що наразі зрозуміло, що основою в стратегії США в протистоянні з Китаєм є налагодження мережевих звʼязків та злиття даних з партнерами та союзниками. Пропозиція Джона Аквіліно полягає в тому, що він хоче створити грандіозну мережеву схему, яка обʼєднає всіх у просторі бою разом із союзниками. Від солдатів на безлюдних островах до союзників, які керують конфліктом за тисячі кілометрів.

Адмірал Джон Аквіліно Фото: U.S. Navy Photo

Проблема з КНР полягає в тому, що вона вимагатиме всіх форм національної сили США — це називається "інтегроване стримування".

"Наш підхід полягає в тому, щоб забезпечити летальну бойову силу на захід від міжнародної лінії розмежування, яка готова до реагування, яка має відповідні позиції, яка пов'язана з нашими союзниками і партнерами, і має належні можливості для стримування. І нехай не буде жодних сумнівів, що наша мета — запобігти цьому конфлікту, а не допустити його", — підкреслює командувач Індо-тихоокеанським командуванням.

Проте міністр оборони Ллойд Остін дав завдання Аквіліно бути готовим і до сценарію, якщо стримування не спрацює й доведеться битись.

"Коли ми говоримо про необхідні сили і засоби, ми говоримо про це через призму "сліпий, бачить і вбиває… Здатність діяти в конфліктному просторі, виживати і досягати поставлених цілей — це "сліпий" елемент. А "бачити" — це мати чітке розуміння простору бою, де все відбувається щосекунди з точністю до рівня прицільного вогню"", — пояснює Аквіліно.

Він наголошує на тому, що не тільки США мають мати необхідну кількість зброї для замикання циклів, а й "географічні брати і сестри-комбатанти". Він це називає перевагою у прийнятті рішень. Це потребує бути на крок попереду від будь-якого супротивника.

Нагадаємо, 29 серпня ЗМІ писали, що в Китаї тестують модернізовані винищувачі J-11B з новими ракетами та радаром.

Також повідомлялось, що Китай майже добудував фрегат нового покоління Type 054B.