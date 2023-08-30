Экспансия США: американские ВВС в следующие 10 лет увеличат количество своих баз в Тихом океане

Речь идет о первой и второй островной цепочке в районе острова Гуам, где американцы намерены рассредоточить свои силы. Количество баз будет зависеть от финансирования Воздушных сил.

В течение следующего десятилетия ВВС США увеличат число своих баз в Тихоокеанском регионе, стремясь рассредоточиться и стать более живучими в условиях конфликта. Об этом 30 августа сообщили обозреватели Defence One.

Как заявил заместитель директора службы по интеграции ресурсов в области инженерного обеспечения бригадный генерал Майкл Зюльсдорф, количество баз будет увеличиваться постепенно, с течением времени, возможно, в рамках двух или трех оборонных программ. Однако общее количество баз зависит от объема финансирования ВВС.

"Речь идет об островных цепочках, которые находятся либо в первой островной цепочке — там уже созданы некоторые базы, либо во второй островной цепочке, которая в основном представляет собой Гуам. Поэтому мы прорабатываем несколько различных аэродромов, и в зависимости от финансирования это число будет меняться", — рассказал Зюльсдорф.

По его словам ВВС провели анализ, чтобы выяснить, какие базы могут быть использованы в качестве "центра", в зависимости от количества "спиц" в данном районе. Термин "центр и спица" используется ВВС для обозначения баз в концепции Agile Combat Employment, или ACE, которая была разработана с целью повышения мобильности ВВС в Тихоокеанском регионе.

В рамках концепции ACE несколько аэродромов выступают в качестве центральных портов, или хабов, а несколько меньших аэродромов — в качестве "спиц".

Идея заключается в том, чтобы иметь возможность распределять вооружение и средства на большой территории и повышать выживаемость, в отличие от создания нескольких крупных аэродромов, расположенных в огромном по географическим меркам регионе.

Отметим, что остров Гуам является стратегическим центром для американских вооруженных сил в Тихом океане. На самом острове размещена одна из двух крупнейших военных баз в регионе, которая позволяет развернуть значительные силы и средства американских сил в случае обострения ситуации. Также там находится авиабаза "Андерсен" со взлетно-посадочной полосой в 3 км, которая способна принимать самолеты любого класса.

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