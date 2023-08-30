Эффективная ловушка: ВСУ ликвидировали три группы российских солдат подряд в районе Бахмута

Украинские военные спрятались вблизи железнодорожных путей, ожидая бойцов ВС РФ. Противники появлялись один за другим, когда бежать было уже поздно.

Защитники ликвидировали несколько групп российских захватчиков вблизи железнодорожной дороги на Бахмут в Донецкой области. Деталями 29 августа поделилась пресс-служба 3 отдельной штурмовой бригады (ОШБр) ВСУ.

"Пересекая пути, группы оккупантов наткнулись на засаду. Из окопов огонь на поражение открыли штурмовики. Корректируют бой с неба бойцы РУП "Шершень". Отстреливают противника бойцы 2 штурмового батальона", — отметили в бригаде.

Видео слаженной работы ВСУ начинается с перестрелки между двумя защитниками и одним российским оккупантом. Рядом с ним можно заметить уже павших его собратьев. Впоследствии он перестает представлять опасность, но БПЛА фиксирует приближение другой группы вражеских военных.

Украинцы, оставаясь в траншее-убежище, берутся за ликвидацию еще нескольких захватчиков. Однако впоследствии к месту событий приближается еще одна группа бойцов ВС РФ — третья.

На кадрах видно, как один из оккупантов пытается спастись от огня бегством, но далеко отойти от траншеи не успевает.

По этическим соображениям Фокус не может опубликовать видео, но увидеть его можно на канале 3 ОШБр.

Напомним, 30 августа майор ВСУ Максим Жорин заявил, что 3 штурмовая бригада ВСУ выбивает российские войска на Бахмутском направлении. В частности, защитники продвигаются в районе села Андреевка Донецкой области.

Ранее, 29 августа, заместительница министра обороны Анна Маляр проинформировала, что российские оккупанты оказались в ловушке на Бахмутском направлении. По ее словам, группировки ВС РФ не могут оставить ранее захваченный город.