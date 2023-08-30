Пытаются закрепиться: ВСУ уже под Вербовым на Запорожье, — DeepState

Украинские защитники приблизились вплотную к населенному пункту, а российские оккупанты пытаются помешать продвижению обстрелами из артиллерии.

В Запорожской области Силы обороны Украины продолжают продвигаться на Мелитопольском направлении в направлении Токмака. Украинские защитники подошли к селу Вербовое Токмакского района. Об этом 30 августа сообщают аналитики DeepState.

По их словам, российские оккупанты начали публиковать в соцсетях обстрелы позиций ВСУ на западной окраине Вербового.

"Судя по кадрам, наш авангард пытается закрепиться фактически перед селом, а к*цапы пытаются обстрелами из артиллерии это предотвратить", — говорится в сообщении.

Ситуация в Вербовом Карта: DeepState

30 августа в Генштабе также сообщили, что ВСУ имеют успех на направлениях Новоданиловка-Новопрокоповка и Малая Токмачка-Вербовое. Бойцы продвигаются вглубь на Запорожье и закрепляются на достигнутых рубежах.

Напомним, что ВСУ приблизились ко второй линии обороны ВС РФ. Украинские войска смогли продвинуться дальше в направлении оборонительных рубежей ВС РФ, которые расположены к западу от села Вербовое Пологовского района, расположенного примерно в 18 километрах к юго-востоку от Орехова.

24 августа Вооруженные силы Украины освободили село Работино Запорожской области. Силы обороны продолжают вытеснять врага в сторону Вербового и Новопрокоповки.