Настал критический момент: ВСУ приблизились ко второй линии обороны ВС РФ, — ISW (карта)

По словам аналитиков, украинским войскам удалось продвинуться дальше в районе села Вербовое. Россиянам, чтобы добиться успехов на других участках фронта, нужно продержаться на юге как минимум полтора месяца.

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Силы обороны Украины приблизились ко второй линии обороны ВС РФ в Запорожской области. Об этом сообщили аналитики из Института изучения войны (ISW).

В отчете от 24 августа говорится, что ВСУ в рамках контрнаступления смогли расширить прорыв оборонительных линий оккупантов в этом районе.

По словам аналитиков, украинские войска смогли продвинуться дальше в направлении оборонительных рубежей ВС РФ, которые находятся к западу от села Вербовое Пологовского района. Оно находится примерно в 18 километрах к юго-востоку от Орехова.

Эксперты отметили, что российские источники выразили обеспокоенность в связи с прорывом Сил обороны Украины. Они считают, что настал критический момент на поле боя на юге. ВС РФ сохраняют очень ограниченные позиции в южной части Работино.

Работино и Вербовое на карте Фото: DeepState

Российским войскам, как считают в РФ, чтобы добиться успехов на других участках фронта в Украине, придется держать свои позиции на юге еще как минимум полтора месяца.

Напомним, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил 24 августа, что Вооруженные силы близки к тому, чтобы прорвать российскую оборону. Он считает, что в США не совсем понимают природу войны против России.

"Это не борьба с незаконными вооруженными формированиями, это Курск", — заявил глава Генштаба, имею в виду Курскую битву во время Второй мировой войны.

Также сообщалось, что ВСУ освободили Работино. Цена продвижения в Мелитополь, Бердянск и Бахмут велика, ведь Силы обороны теряют лучших ребят.