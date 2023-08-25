Настав критичний момент: ЗСУ наблизилися до другої лінії оборони ЗС РФ, — ISW (карта)

За словами аналітиків, українські війська змогли просунутися далі в районі села Вербове. Росіянам, щоб домогтися успіхів на інших ділянках фронту, потрібно протриматися на півдні щонайменше півтора місяця.

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Сили оборони України наблизилися до другої лінії оборони ЗС РФ у Запорізькій області. Про це повідомили аналітики з Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті від 24 серпня йдеться, що ЗСУ в рамках контрнаступу змогли розширити прорив оборонних ліній окупантів у цьому районі.

За словами аналітиків, українські війська змогли просунутися далі в напрямку оборонних рубежів ЗС РФ, які розташовані на захід від села Вербове Пологівського району. Воно розташоване приблизно за 18 кілометрів на південний схід від Оріхова.

Експерти зазначили, що російські джерела висловили стурбованість у зв'язку з проривом Сил оборони України. Вони вважають, що настав критичний момент на полі бою на півдні. ЗС РФ зберігають дуже обмежені позиції в південній частині Роботине.

Роботине та Вербове на карті Фото: DeepState

Російським військам, як вважають у РФ, щоб домогтися успіхів на інших ділянках фронту в Україні, доведеться тримати свої позиції на півдні ще щонайменше півтора місяця.

Нагадаємо, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив 24 серпня, що Збройні сили близькі до того, щоб прорвати російську оборону. Він вважає, що у США не зовсім розуміють природу війни проти Росії.

"Це не боротьба з незаконними збройними формуваннями, це Курськ", — заявив глава Генштабу, маючи на увазі Курську битву під час Другої світової війни.

Також повідомлялося, що ЗСУ звільнили Роботине. Ціна просування до Мелітополя, Бердянська та Бахмута велика, адже Сили оборони втрачають найкращих хлопців.