Не уверены, что из Балтии: спикер Кремля прокомментировал маршрут БПЛА, которые атаковали Псков

Российские эксперты планируют хорошо изучить маршрут полета дронов, которые атаковали аэропорт под Псковом. После этого определят, что будут делать, чтобы такого больше не повторилось.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, как происходит расследование атаки БПЛА неизвестного происхождения на аэродром в Пскове. Маршрут полета еще устанавливается. Об этом сообщило агентство "РИА Новости".

Российский чиновник заявил, что Владимир Путин проинформирован об инциденте в Пскове. Между тем до сих пор не известно, как именно беспилотники добрались до аэропорта: над этим вопросом работают военные эксперты. Главная цель экспертов — выяснить направление подлета, чтобы в будущем такие "инциденты" не повторились.

"Выясняются маршруты, анализируется то, как это было сделано для того, чтобы принять соответствующие меры по недопущению таких ситуаций в дальнейшем", — процитировало слова Пескова агентство BBC.

Отметим, Псковский аэропорт расположен на южной окраине российского города. От него до территории Украины — около 700 км по прямой (при этом дронам пришлось пересечь воздушное пространство Беларуси). Ближе всего — 37 км — до границ Эстонии, несколько больше — 58 км — до границ Латвии.

Расстояние от Пскова до Украины, Эстонии, Латвии — Google maps Фото: Google maps

Между тем российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что беспилотники прилетели из одной из стран НАТО — Эстонии или Латвии — и предложил их за это "наказать".

Атака БПЛА по Пскову: детали

Информация о взрывах в Пскове появилась в сети около 23 час. 29 августа. Тогда же опубликовали первые видео с места событий — показали, как в направлении местного аэродрома поднимается зарево.

Позже российские власти подтвердили, что действительно произошло ЧП — атака беспилотников. Несколько устройств попали в грузовые самолеты Ил-76, которые стояли на аэродроме под Псковом. Тогда же сообщили, что четыре Ил-76 полностью сгорели, а остальные перебазировали на другой аэродром.

Между тем вечером, предполагают, БПЛА неизвестного происхождения могли атаковать и ряд других объектов на территории РФ. В частности, возможна атака на военную базу.

Напоминаем, пропагандист Соловьев заявил, что Россия имеет"идеальное время", чтобы применить ядерное оружие. По его мнению, ВС РФ должны ударить по Работино, чтобы уничтожить украинскую армию.

Тем временем на территории РФ произошло еще одно ЧП — упал самолет с владельцем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Бразильская компания-производитель самолета предложила свою помощь с расследованием, но Кремль ответил, что справится самостоятельно. При этом накануне в западных СМИ опубликовали комментарий российского политолога, который заявил, что Пригожина на борту якобы не было и он на самом деле находится за границей.