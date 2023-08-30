Польша локализовала производство самой современной версии F-16: что производят поляки

На предприятии PZL Mielec произвели первую заднюю часть фюзеляжа для F-16 Block 70/72. Из Польши деталь отправится в Южную Каролину.

Польская компания PZL Mielec, которая принадлежит концерну Lockheed Martin, начнет производить некоторые конструкции для выработки истребителей F-16. Об этом сообщает пресс-служба производителя.

29 августа PZL Mielec завершил изготовление первой конструкции задней части фюзеляжа для новейшей модернизации F-16 Block 70/72. Производство происходит на мощностях обновленной производственной линии, где более 20 лет назад изготавливали учебно-боевые самолеты. Далее изготовленный фюзеляж пойдет на линию окончательной сборки Lockheed Martin в Южной Каролине. Сейчас самолеты изготавливаются на заказ странам Европы и Ближнего Востока.

PZL Mielec завершил изготовление первой конструкции задней части фюзеляжа для новейшей модернизации F-16 Block 70/72

"Я рад, что компания Lockheed Martin оценила компетентность наших сотрудников и потенциал этого места и решила разместить здесь производство конструкций F-16. Это также является доказательством приверженности Lockheed Martin к развитию PZL Mielec и промышленного потенциала нашей страны", — заявил президент и гендиректор PZL Mielec Януш Закретки.

Для того чтобы в Польше развернуть производство 50 специалистов завода в течение 6 месяцев проходили обучение в Южной Каролине. В Lockeed Martin заявили, что завершение первой конструкции для F-16 является кульминацией работ, которые начались в Польше еще в 2011 году. Благодаря этому польское предприятие снова производит авиационные детали.

Напомним, 30 августа СМИ писали, почему украинских летчиков будут обучать на F-16 нацгвардейцы в Аризоне.

29 августа CNN писал, что Украина сталкивается со многими проблемами при введении F-16 в действие.