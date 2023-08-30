Почему украинских летчиков F-16 будут обучать нацгвардейцы в Аризоне, — Forbes

162-е воздушное крыло Нацгвардии имеет большой опыт в обучении иностранных летчиков. В частности там проходили обучение нидерландские офицеры на F-16, однако еще в 1980-х годах.

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Соединенные Штаты объявили, что украинских летчиков будут обучать осваивать истребители F-16 на авиабазе 162-го крыла Национальной гвардии в штате Аризона. Инструкторы являются одними из самых опытных в обучении коллег на западных самолетах. Об этом сообщает Forbes.

По данным западных журналистов, на обучение в США возьмут несколько летчиков и десятки людей технического обслуживания. Для этого понадобится 6-8 месяцев. Сроки зависят от того, есть ли опыт у летчиков.

162-е воздушное крыло Национальной гвардии расположено рядом с международным аэропортом Тусона. На базе располагается около 70-80 истребителей F-16 и инструкторы имеют большой опыт в обучении покупателей самолетов из других стран. Именно это крыло в 1980-х годах обучало нидерландских летчиков осваивать F-16. С 1980-х годов нагцвардейцы обучили экипажи из 25 стран мира азиатского и европейского континентов.

Кроме обучения в США инструкторы из 162-го воздушного крыла могут обучать и за рубежом. Например, они обучали польских летчиков в Польше. Также Румыния присоединится к обучению украинских военнослужащих. Их база Михаила Когальничану оборудована всем необходимым, чтобы туда могли отправиться американские нацгвардейцы. Но это в случае, если США решат, что учить будут не у себя в стране.

Напомним, 29 августа CNN писал, что Украина сталкивается со многими проблемами при введении F-16 в действие.

28 августа министр обороны Алексей Резников заявил, что F-16 будут использоваться уже весной 2024 года.