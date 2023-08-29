Амбициозные планы: Украина сталкивается со многими проблемами при вводе F-16 в строй, — CNN

По мнению экспертов, F-16 являются идеальной платформой для украинских ВВС, однако они никогда не противостояли российским средствам ПВО. Поэтому существует баланс между необходимостью быстрого введения F-16 в украинский строй и тщательной подготовкой.

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Потребность Украины в истребителях F-16 критическая, так как российская авиация особенно на южном фронте, сдерживает продвижение украинских войск. Однако когда именно F-16 начнут выполнять боевые вылеты, зависит от многих факторов, поэтому озвученный график ввода в бой американских истребителей является амбициозным. О том с какими проблемами сталкивается Украины в этом вопросе говорится в материале CNN от 29 августа.

Идеальный выбор

Обозреватели признают, что американские F-16 американского производства — идеальная платформа для украинцев. Истребитель может работать с различными системами вооружения.

Он многофункционален: может прикрывать войска с воздуха, атаковать наземные цели, уничтожать вражеские самолеты и перехватывать ракеты.

К тому же он доступен: европейские ВВС располагают большим количеством F-16 и постепенно выводят их из эксплуатации. Кроме того имеются в должном количестве готовые запасные части.

С другой стороны, самолеты достаточно требовательны в плане техподдержки и соответствующей инфраструктуры.

"Существует тонкий баланс между необходимостью срочного введения F-16 в украинский строй и тщательной подготовкой, требуемой для того, чтобы максимально эффективно использовать самолеты", — отмечают авторы материала.

Результат зависит от количества

Еще одним немаловажным моментом, который будет иметь значение на поле боя — количество самолетов. По словам спикера украинских ВВС Юрия Игната, две эскадрильи по 12 самолетов переломят ситуацию на фронте. Но существует и другое мнение, основанное на том, что в реальных условиях F-16 никогда не противостоял российским средствам ПВО, поэтому очень важно определить его оптимальное назначение. Об этом говорит старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан.

"Идея о том, что F-16 пролетят над линией фронта и выйдут из тупиковой ситуации, просто нежизнеспособна — это слишком опасно. Российская противовоздушная оборона — очень грозная сила", — подчеркнул он.

Быстрая подготовка летчиков

Авторы публикации обратили внимание на ситуацию с подготовкой персонала для F-16, и в частности, с обучением летчиков. По оптимистическим прогнозам, о которых рассказал глава Минобороны Алексей Резников, речь идет о курсах в шесть-семь месяцев. И действительно этому может способствовать тот факт, что самолет интуитивно понятен.

"Ты включаешь его, нажимаешь на педаль газа и летишь", — сказал изданию один из пилотов истребителя.

Однако такие сроки являются амбициозными, поскольку западным летчикам, перешедшим с других самолетов, требуется около девяти месяцев для получения полной квалификации, и это без учета подготовки к конкретным боевым сценариям.

"Существует большая разница между базовой подготовкой — взлет, полет, посадка — и работой в боевом режиме в составе группы самолетов в зоне действия хорошо укрепленной российской ПВО", — подчеркнули обозреватели.

Непростое обслуживание

При всей своей эффективности F-16 требует гораздо большего технического обслуживания, чем истребитель советского образца и для украинцев, считают обозреватели, это будет не менее сложной задачей, чем управление самолетом.

Дело в том, что американский истребитель требует 16 часов технического обслуживания на один час полета, а стоимость одного часа составляет почти 27 тыс. долларов.

"На F-16 имеются десятки тысяч деталей и эти детали должны поставляться в Украину. Поэтому, когда самолет приземляется, вы загоняете его в ангар и если вам нужно что-то починить, то деталь должна быть под рукой", — отметил Марк Кансиан.

Важно

Крылья победы. Станут ли F-16 тем оружием, которое переломит ход войны в Украине

Тем не менее в Украине работают над созданием необходимой инфраструктуры для самолетов F-16 улучшая аэродромы, в том числе и в плане защиты, так как для ВС РФ эти самолеты могут стать приоритетной целью.

Исходя из приведенных аргументов Кансиан приходит к выводу, что такую ценную технику, как F-16 нельзя торопить с вводом в бой. По его словам, даже если первые F-16 совершат свои первые боевые вылеты весной следующего года, к тому времени на земле может многое измениться.

Ранее сообщалось, что по мнению военного аналитика Петра Черника, наличие F-16 позволит в полной мере применять всю номенклатуру ракетных и бомбовых вооружений, которые Украина получает от западных партнеров. Но для того, чтобы истребители переломили ход войны, нужно выполнить ряд условий