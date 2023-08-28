Украина может использовать истребители F-16 уже весной 2024 года, — Резников

Министр обороны напомнил, что на подготовку инфраструктуры для использования самолетов необходимо минимум полгода. Алексей Резников уверен, что истребители F-16 "серьезно изменят правила игры".

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Министр обороны Украины Алексей Резников выразил мнение, что наша страна может начать использовать самолеты F-16 уже весной 2024 года. Такие сроки учитывают время на подготовку летчиков и инфраструктуры. Об этом министр заявил в интервью изданию Bild.

Алексей Резников подчеркнул, что истребители могут "серьезно изменить правила игры" в противостоянии с оккупантами.

"Я бы сказал, что это может быть весной следующего года, потому что мы начали курсы подготовки наших пилотов, инженеров и техников", — отметил министр обороны.

Он напомнил, что для самолетов должна быть также подготовлена инфраструктура, что должно занять минимум полгода или немного больше.

"Мы должны положить конец доминированию России в небе, за пределами поля боя. Самолеты F-16 станут частью противовоздушной обороны. Мы можем усилить наши возможности в небе для защиты воздушного пространства, то есть наших городов. Для нас это было бы большим прорывом. Очень большим", — добавил Резников.

Напомним, ранее несколько стран заявили о готовности передать Украине самолеты F-16. Первые истребители могут быть в нашей стране еще до нового года. Фокус разбирался каким образом F-16 могут изменить ход войны и какие трудности могут возникнуть с их передачей.

20 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Нидерланды планируют передать Украине 42 истребителя F-16. Также стало известно о намерении Дании передать ВСУ 19 самолетов. Первые шесть истребителей F-16 Дания планирует передать до конца года, а еще 19 самолетов - в течение нескольких лет.