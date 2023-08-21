Прошли модернизацию 20 лет назад: в СМИ рассказали, какие самолеты F-16 получит Украина

Модернизированные датские и нидерландские F-16 способны вести воздушный бой на дальностях более 100 км и нести высокоточное оружие. Самолеты также могут быть дополнительно улучшены до того, как отправятся в Украину.

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Нидерланды и Дания официально объявили о том, что передадут Украине американские истребители F-16. Самолеты были улучшены, а также регулярно обслуживались для продления сроков эксплуатации, пишет Defence Express.

Сообщается, что количество выделенных для Украины F-16 обусловлено не столько политическими мотивами, сколько состоянием истребителей. В статье говорится, что самолеты являются не новыми, однако все датские и нидерландские F-16 проходили модернизацию с середины 1990-х до середины 2000-х по программе Mid-Life Update – MLU.

В F-16 MLU заменены РЛС на AN/APG-66(V)2, что увеличило дальность обнаружения целей до 110 километров. Также была добавлена возможность подвески контейнеров типа Lantrin или Litening, что позволяет самолетам нести высокоточное оружие.

В рамках модернизации были обновлены бортовые компьютеры, бортовое индикационное оборудование, а также системы РЭБ, навигации и связи, полетов на низких высотах. Таки образом F-16 MLU хоть и не сравнялись с последней версией F-16V Block 70/72, но все еще способны выполнять целый ряд задач.

Авторы публикации также допускают, что до того, как Украина получит обещанные F-16, часть самолетов может пройти дополнительную модернизацию.

Что касается сроков эксплуатации, F-16 показали себя долговечными самолетами. Ожидается, что благодаря проработанным программам модернизаций истребители еще долго продержатся в строю. В частности, ВВС США планируют использовать F-16 до 2050-х годов.

Напомним, 20 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил о положительном решении вопроса поставки истребителей F-16. Украинский лидер отметил, что ВС ВСУ получат 42 самолета.

Посол РФ в Дании осудил передачу Украине F-16, назвав этот шаг "эскалацией". В ответ Министр обороны Дании заявил, что российскому дипломату должно быть стыдно за эти слова, так как это его страна вторглась к соседу и убивает мирных жителей.