Пройшли модернізацію 20 років тому: у ЗМІ розповіли, які літаки F-16 отримає Україна

Модернізовані данські та нідерландські F-16 здатні вести повітряний бій на дальностях понад 100 км і нести високоточну зброю. Літаки також можуть бути додатково поліпшені до того, як відправляться в Україну.

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Нідерланди та Данія офіційно оголосили про те, що передадуть Україні американські винищувачі F-16. Літаки були покращені, а також регулярно обслуговувалися для продовження термінів експлуатації, пише Defence Express.

Повідомляється, що кількість виділених для України F-16 зумовлена не стільки політичними мотивами, скільки станом винищувачів. У статті йдеться про те, що літаки є не новими, проте всі данські та нідерландські F-16 проходили модернізацію з середини 1990-х до середини 2000-х за програмою Mid-Life Update — MLU.

У F-16 MLU замінено РЛС на AN/APG-66(V)2, що збільшило дальність виявлення цілей до 110 кілометрів. Також було додано можливість підвіски контейнерів типу Lantrin або Litening, що дозволяє літакам нести високоточну зброю.

У рамках модернізації було оновлено бортові комп'ютери, бортове індикаційне обладнання, а також системи РЕБ, навігації та зв'язку, польотів на низьких висотах. Таким чином F-16 MLU хоч і не зрівнялися з останньою версією F-16V Block 70/72, але все ще здатні виконувати цілу низку завдань.

Автори публікації також припускають, що до того, як Україна отримає обіцяні F-16, частина літаків може пройти додаткову модернізацію.

Що стосується термінів експлуатації, F-16 показали себе довговічними літаками. Очікується, що завдяки опрацьованим програмам модернізацій винищувачі ще довго протримаються в строю. Зокрема, ВПС США планують використовувати F-16 до 2050-х років.

Нагадаємо, 20 серпня президент України Володимир Зеленський повідомив про позитивне розв'язання питання постачання винищувачів F-16. Український лідер зазначив, що ЗС ЗСУ отримають 42 літаки.

Посол РФ у Данії засудив передачу Україні F-16, назвавши цей крок "ескалацією". У відповідь Міністр оборони Данії заявив, що російському дипломату має бути соромно за ці слова, оскільки це його країна вторглася до сусіда і вбиває мирних жителів.