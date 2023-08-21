Посол РФ засудив передачу Україні F-16: у Міноборони Данії відреагували

За словами данського міністра оборони Якоба Еллеманна-Єнсена, російському послу має бути соромно за заяву про "ескалацію" в той час, коли його країна вторглася до сусіда і вбиває мирних жителів.

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Міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Йенсен прокоментував критичні зауваження посла Російської Федерації в Данії Володимира Барбіна щодо передачі Україні сучасних винищувачів F-16. Про це повідомляє данський канал TV2 21 серпня.

Що сказав російський посол

Після того як Данія оголосила про передачу Україні F-16 Володимир Барбін заявив, що цей крок нібито веде до ескалації війни.

За словами російського дипломата, Копенгаген своїми вчинками і заявами прагне не залишити Києву іншого вибору, окрім як продовження військового протистояння з РФ.

"Така позиція штовхає Україну в прірву, а її населення прирікає на нові жертви. Іншого результату від рішення Данії про передачу F-16 Україні не буде", — стверджує Барбін.

Як відреагували в Міноборони Данії

На думку міністра оборони Данії Якоба Еллеманна-Йенсена, слова російського дипломата були "грубою критикою".

Очільник оборонного відомства також наголосив, що Володимир Барбін є представником держави, яка вторглася до мирного сусіда та вчиняє воєнні злочини. Міністр зазначив, що посол РФ говорить про "ескалацію", тоді як Москва може зупинити війну в будь-який момент, просто вивівши свої війська з української землі.

"Я думаю, йому має бути соромно", — сказав Еллеманн-Йенсен про Володимира Барбіна.

Що говорять в Україні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в коментарі журналістам закликав ігнорувати критичні висловлювання посла країни-агресора.

"Не звертайте на нього уваги. Мета російської дипломатії — брехати", — сказав Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 20 серпня повідомив про позитивне вирішення питання постачання винищувачів F-16. За словами глави держави, Україна отримає 42 літаки.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен 20 серпня повідомила, що українські льотчики вже готуються до навчань на території її країни. Так, у Данії зараз перебувають понад 70 українців. Усі вони тренуються перед навчаннями, які незабаром розпочнуться.