"Люди такого не делают": СМИ показали последствия атак дронов в Киевской области (фото)

По словам жителей Тарасовки Киевской области, взрывов было несколько. В домах выбиты окна и двери.

Жители населенного пункта Тарасовка Киевской области разбирали последствия ракетно-дроновой атаки, которая произошла ночью 30 августа. По официальной информации, обломки ракет упали на жилые дома, парк и школу. Кадры разрушений опубликовало британское издание Sky News.

По этим снимкам становится понятен масштаб разрушений. 57-летняя преподаватель Людмила Савчук рассказала, что взрывная волна выбила все окна в доме и входную дверь.

Последствия обстрела Украины 30 августа Последствия обстрела Украины 30 августа Фото: Sky News Последствия обстрела Украины 30 августа

"Через несколько секунд, 20-30 секунд, был еще один взрыв. Сейчас мы все убираем", — пояснила она.

"Люди не делают таких вещей. Здесь нет военных объектов никаких — только жилой квартал… Ракеты упали в парке", — сказал 76-летний Роман Фещенко, житель северо-восточной части региона.

Фото опубликовано Sky News. Взрыв над Киевом

По словам Сергея Попко, главы КГВА, Киев не подвергался подобным атакам с весны. После взрывов обломки сбитых мишеней ПВО упали на территорию города в Дарницком и Шевченковском районах.

Последствия обстрела Украины 30 августа Последствия обстрела Украины 30 августа

За ночь силы ПВО сбили более 20 ракет и дронов в районе Киева. Погибли два человека, повреждены дома.

Напомним, что украинские эксперты оценили ущерб от ударов по аэродрому под Псковом. По словам обозревателей, у ВКС РФ в общей сложности имеется 110 самолетов Ил-76, а одна атака БПЛА 30 августа вывела из строя 5,5% самолетов упомянутого типа.