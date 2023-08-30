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"Люди такого не делают": СМИ показали последствия атак дронов в Киевской области (фото)

Последствия обстрелов Киевской области 30 августа
Фото: Sky News | Последствия обстрелов Киевской области 30 августа

По словам жителей Тарасовки Киевской области, взрывов было несколько. В домах выбиты окна и двери.

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Жители населенного пункта Тарасовка Киевской области разбирали последствия ракетно-дроновой атаки, которая произошла ночью 30 августа. По официальной информации, обломки ракет упали на жилые дома, парк и школу. Кадры разрушений опубликовало британское издание Sky News.

По этим снимкам становится понятен масштаб разрушений. 57-летняя преподаватель Людмила Савчук рассказала, что взрывная волна выбила все окна в доме и входную дверь.

Последствия обстрела Украины 30 августа Fullscreen
Последствия обстрела Украины 30 августа
Последствия обстрела Украины 30 августа Fullscreen
Последствия обстрела Украины 30 августа
Фото: Sky News
Последствия обстрела Украины 30 августа Fullscreen
Последствия обстрела Украины 30 августа
Последствия обстрела Украины 30 августа
Последствия обстрела Украины 30 августа
Последствия обстрела Украины 30 августа

"Через несколько секунд, 20-30 секунд, был еще один взрыв. Сейчас мы все убираем", — пояснила она.

"Люди не делают таких вещей. Здесь нет военных объектов никаких — только жилой квартал… Ракеты упали в парке", — сказал 76-летний Роман Фещенко, житель северо-восточной части региона.

Взрыв над Киевом Fullscreen
Фото опубликовано Sky News. Взрыв над Киевом

По словам Сергея Попко, главы КГВА, Киев не подвергался подобным атакам с весны. После взрывов обломки сбитых мишеней ПВО упали на территорию города в Дарницком и Шевченковском районах.

Последствия обстрела Украины 30 августа Fullscreen
Последствия обстрела Украины 30 августа
Последствия обстрела Украины 30 августа Fullscreen
Последствия обстрела Украины 30 августа
Последствия обстрела Украины 30 августа
Последствия обстрела Украины 30 августа

За ночь силы ПВО сбили более 20 ракет и дронов в районе Киева. Погибли два человека, повреждены дома.

Напомним, что украинские эксперты оценили ущерб от ударов по аэродрому под Псковом. По словам обозревателей, у ВКС РФ в общей сложности имеется 110 самолетов Ил-76, а одна атака БПЛА 30 августа вывела из строя 5,5% самолетов упомянутого типа.