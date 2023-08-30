"Люди такого не роблять": ЗМІ показали наслідки атак дронів у Київській області (фото)
За словами жителів Тарасівки Київської області, вибухів було кілька. У будинках вибиті вікна та двері.
Жителі населеного пункту Тарасівка Київської області розбирали наслідки ракетно-дронової атаки, яка сталася вночі 30 серпня. За офіційною інформацією, уламки ракет упали на житлові будинки, парк і школу. Кадри руйнувань опублікувало британське видання Sky News.
За цими знімками стає зрозумілим масштаб руйнувань. 57-річна викладачка Людмила Савчук розповіла, що вибухова хвиля вибила всі вікна в будинку і вхідні двері.
"Через кілька секунд, 20-30 секунд, був ще один вибух. Зараз ми все прибираємо", — пояснила вона.
"Люди не роблять таких речей. Тут немає військових об'єктів ніяких — тільки житловий квартал... Ракети впали в парку", — сказав 76-річний Роман Фещенко, житель північно-східної частини регіону.
За словами Сергія Попка, голови КМВА, Київ не зазнавав подібних атак із весни. Після вибухів уламки збитих мішеней ППО впали на територію міста в Дарницькому та Шевченківському районах.
За ніч сили ППО збили понад 20 ракет і дронів у районі Києва. Загинули двоє людей, пошкоджено будинки.
Нагадаємо, що українські експерти оцінили збитки від ударів по аеродрому під Псковом. За словами оглядачів, у ВКС РФ загалом є 110 літаків Іл-76, а одна атака БПЛА 30 серпня вивела з ладу 5,5% літаків згаданого типу.