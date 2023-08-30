"Мины разбросаны стихийно": ВС РФ подрываются на своих ловушках в Херсонской области, — Гуменюк

По словам спикера ОК "Юг" Натальи Гуменюк, после подрыва Каховской ГЭС затопило некоторые территории Херсонской области. Затем вода ушла, оставив после себя бессистемные минные поля.

Российские войска подрываются на собственных минах в Херсонской области. Об этом заявила представитель Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в интервью "24 канала."

По ее словам, после подрыва Каховской ГЭС затопило некоторые территории Херсонской области. Затем вода ушла, оставив после себя стихийные минные поля. Правда, украинским военным они не сильно мешают, а создают большие проблемы для самих оккупантов.

"Мины разбросаны стихийно, бессистемно и бесконтрольно. Нет карты полей, поэтому очень часто, пытаясь протиснуться к берегу, оккупанты подрываются на своих же ловушках", — заявила Гуменюк.

Он заявила, что украинцам, которые находятся на оккупированном левом берегу Херсонской области, нужна гуманитарная помощь. Оккупанты такой помощи не оказывают и даже не допускают туда международные правозащитные группы.

Наталья Гуменюк о ситуации в Херсонской области (смотреть с 9 минуты)

Напомним, что ВСУ подтвердили вылазку на левобережье Херсонской области 29 августа. По словам спикера Сил обороны юга Натальи Гуменюк, украинские знаменосцы после такой вылазки благополучно вернулись обратно, а флаг держится и идет контрбатарейная борьба.

Также сообщалось, что ВСУ вынудили россиян отступать в Запорожской области. По словам спикера ОК "Юг" Натальи Гуменюк, каждый населенный пункт крайне важен в ходе контрнаступления. Это позволяет Силам обороны уничтожать противника на новых участках, в том числе и морально.