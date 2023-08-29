"Поднять дух людей в оккупации": ВСУ подтвердили вылазку на левобережье Херсонской области (видео)

По словам спикера Сил обороны юга Натальи Гуменюк, украинские знаменосцы после такой вылазки благополучно вернулись обратно, а флаг держится и идет контрбатарейная борьба.

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В ВСУ подтвердили, что украинские военные подняли на левобережье Херсонской области флаг Украины. Об этом в комментарии "Суспільному" сообщила пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Наши подразделения высадились на левом берегу, чтобы поднять дух людей в оккупации, чтобы обозначить: левый берег — это Украина", — заявила Гуменюк.

По ее словам знаменосцы после такой вылазки благополучно вернулись обратно, а флаг держится, продолжается контрбатарейная борьба.

Ранее появилась информация о том, что бойцы ВСУ подняли флаг на левобережье Херсонской. Об этом сообщили несколько источников в Вооруженных силах.

Украинские военные смогли закрепиться на левом берегу Днепра, пишут аналитики DeepState. Появилась и видеозапись установления флага на этой все еще оккупированной части страны. Военные показали флагшток с трезубцем на территории дачного кооператива "Дорожник", а затем на ней уже реял флаг Украины.

Напомним, что знамя Украины установили неподалеку от Антоновского моста. Его видно оккупантам с высоты птичьего полета.

Два украинских защитника Андрей и Иван обследовали территорию затопленной после подрыва оккупантами Каховской ГЭС, где нашелся флагшток, а у одного из бойцов в кармане оказался флаг Украины.

Также сообщалось, что Украина создает умные технологии, а РФ отвечает оборонной стратегией 200-летней давности и, как и в 1855 году, затапливает судна в Черном море.