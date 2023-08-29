"Підняти дух людей в окупації": ЗСУ підтвердили вилазку на лівобережжя Херсонської області (відео)

За словами спікера Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, українські прапороносці після такої вилазки безнапасно повернулися назад, а прапор тримається і триває контрбатарейна боротьба.

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У ЗСУ підтвердили, що українські військові підняли на лівобережжі Херсонської області прапор України. Про це в коментарі "Суспільному" повідомила прессекретарка Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"Наші підрозділи висадилися на лівому березі, щоб підняти дух людей в окупації, щоб позначити: лівий берег — це Україна", — заявила Гуменюк.

За її словами прапороносці після такої вилазки благополучно повернулися назад, а прапор тримається, триває контрбатарейна боротьба.

Раніше з'явилася інформація про те, що бійці ЗСУ підняли прапор на лівобережжі Херсонщини. Про це повідомили кілька джерел у Збройних силах.

Українські військові змогли закріпитися на лівому березі Дніпра, пишуть аналітики DeepState. З'явився і відеозапис встановлення прапора на цій все ще окупованій частині країни. Військові показали флагшток із тризубом на території дачного кооперативу "Дорожник", а потім на ній уже майорів прапор України.

Нагадаємо, що стяг України встановили неподалік від Антонівського мосту. Його видно окупантам із висоти пташиного польоту.

Два українські захисники Андрій та Іван обстежили територію затопленої після підриву окупантами Каховської ГЕС, де знайшовся флагшток, а в одного з бійців у кишені опинився прапор України.

Також повідомлялося, що Україна створює розумні технології, а РФ відповідає оборонною стратегією 200-річної давнини та, як і 1855 року, затоплює судна в Чорному морі.