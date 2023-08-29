У ЗСУ з'явився плацдарм на лівому березі Дніпра в Херсонській області, — DeepState (карта)

У моніторинговій групі повідомили, що в Дачах, між Антонівкою та Олешками, розташований гарнізон Сил оборони України.

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Українські військові змогли закріпитися на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Про це повідомили аналітики моніторингової групи DeepState.

Повідомляється, що відео, на якому солдати ЗСУ піднімають прапор України в Дачах між Антонівкою та Олешками, свідчить про те, що Сили оборони змогли закріпитися в цьому населеному пункті.

"Відео дійсно знято в цьому селі, що свідчить про те, що є гарнізон і закріпитися вдалося. Нагадаємо, що кацапські "аналітики" поховали плацдарм ще в липні", — зазначають у DeepState.

ЗСУ змогли закріпитися на лівому березі Дніпра

Нагадаємо, що 29 серпня стало відомо, що бійці Сил оборони підняли прапор на лівому березі Херсонщини. Стяг встановили неподалік від Антонівського мосту. Окупанти відтепер спостерігатимуть український прапор на лівому березі Дніпра з висоти пташиного польоту.

Двоє бійців Андрій та Іван обстежували територію одного із затоплених внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС і занедбаних спадкових пунктів Херсонщини та виявили флагшток. В одного з бійців у кишені знайшовся український прапор, тож вони вирішили його причепити.

ЗСУ підняли прапор України на лівому березі Дніпра

Також повідомлялося, що ЗСУ знищили систему РЕБ "Житель" разом з екіпажем. Автоматизована станція створювала перешкоди для українських безпілотників у радіусі 50 кілометрів, але була вражена снарядом GMLRS.