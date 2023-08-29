У ВСУ появился плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области, — DeepState (карта)

В мониторинговой группе сообщили, что в Дачах, между Антоновкой и Алешками, находится гарнизон Сил обороны Украины.

Related video

Украинские военные смогли закрепиться на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили аналитики мониторинговой группы DeepState.

Сообщается, что видео, на котором солдаты ВСУ поднимают флаг Украины в Дачах между Антоновкой и Алешками, говорит о том, что Силы обороны смогли закрепиться в этом населенном пункте.

"Видео действительно снято в этом селе, что свидетельствует о том, что есть гарнизон и закрепиться удалось. Напомним, что кацапские "аналитики" похоронили плацдарм еще в июле", — отмечают в DeepState.

ВСУ смогли закрепиться на левом берегу Днепра

Напомним, что 29 августа стало известно, что бойцы Сил обороны подняли флаг на левом берегу Херсонщины. Знамя установили неподалеку от Антоновского моста. Оккупанты отныне будут наблюдать украинский флаг на левом берегу Днепра с высоты птичьего полета.

Двое бойцов Андрей и Иван обследовали территорию одного из затопленных в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС и заброшенных наследных пунктов Херсонщины и обнаружили флагшток. У одного из бойцов в кармане нашелся украинский флаг, поэтому они решили его прицепить.

ВСУ подняли флаг Украины на левом берегу Херсонщины

Также сообщалось, что ВСУ уничтожили систему РЭБ "Житель" вместе с экипажем. Автоматизированная станция создавала помехи для украинских беспилотников в радиусе 50 километров, но была поражена снарядом GMLRS.