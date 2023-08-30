Одессит обещал "отмазать" от мобилизации за 20 тысяч долларов (фото)

Мужчина решил привлечь к незаконным действиям представителей районного ТЦК и СП, но был задержан полицейскими.

Правоохранители задержали одессита, который обещал военнообязанному за 20 000 долларов уклониться от мобилизации. Об этом информирует Офис генерального прокурора в Telegram.

Следователи установили, что житель Одессы решил "помочь" в изготовлении документов о непригодности к военной службе. Для таких действий он собирался воспользоваться знакомствами в районном ТЦК и СП города Одессы.

Мужчина угрожал, что в противном случае документы призывника в ТЦК рассматривать не будут. Правоохранители обвинили одессита в получении им неправомерных средств.

Сотрудники правоохранительных структур сейчас решают вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Устанавливается причастность и других лиц к незаконной схеме.

Мобилизация в Украине: дела об уклонении от призыва

Полицейский и медики организовали схему уклонения от службы в Днепре. Участники группировки распределили функции и привлекли медицинских работников к процедуре уклонения от мобилизации в Украине. Нарушители решили изготавливать медицинскую документацию с заведомо ложной информацией.

На Киевщине 29 августа разоблачили взяточников с ТЦК и ВВК, которые получили от уклонистов 10 миллионов гривен. Группа сообщников помогала незаконно снимать с воинского учета мужчин. Правоохранители обнаружили минимум 50 человек, из которых фигуранты получили почти 10 млн грн.

Напомним, 25 августа сообщили, что председатель военно-врачебной комиссии Подольского ТЦК подделывал справки для уклонистов. В Офисе генпрокурора отметили, что всего в схеме участвовало 9 человек. Стоимость их услуг составляла 3-4 тысячи долларов с человека.