Из-за ударов по аэродрому под Псковом в Кремле не знают, куда перебросить резерв, — эксперт (видео)

По словам военного аналитика Шона Белла, в районе Работино ВСУ создали предпосылки для крупного прорыва, и РФ понадобится спешно латать дыры в обороне. Но на фоне контрнаступления и атак дронов перед РФ дилемма.

30 августа в РФ наблюдалась крупнейшая серия взрывов БПЛА с начала полномасштабного вторжения. Большинство атак произошли в южной части РФ, ближе к границе с Украиной. Но на фоне остальных выделяется удар по аэродрому под Псковов, что примерно в 30 км от границы с Эстонией. Об этом сообщает Sky News.

Видео, снятые очевидцами во время атак дронов в РФ

На аэродроме под Псковом базируются крупные транспортные самолеты Ил-76. Их используются для переброски войск, боеприпасов, техники и пр. Но они были уязвимы, их не спрятали, они находились на открытом пространстве.

Сообщается, что два самолета были взорваны, пострадали в общей сложности четыре. Это стратегический российский актив, считает британский аналитик Шон Белл.

В этом отношении он обращает внимание на продвижение контрнаступления Украины, особенно в районе Работино Запорожской области, где ВСУ создали предпосылки для крупного прорыва. В таком случае, по мнению аналитика, ВС РФ понадобится спешно латать дыры в обороне и перебрасывать резерв.

"На фоне атак дронов все похоже на то, что Украина ставит РФ перед дилеммой, куда направлять войска для подкрепления: в Крым, обратно в Москву, или в район Купянска", — пояснил эксперт.

Аналитик также отметил то, как Украина применяет дроны. По его словам, этот опыт будет учитываться и в будущих военных конфликтах.

Военный аналитик Шон Белл — об атаках дронов в РФ в контексте контрнаступлении Украины

Напомним, что СМИ показали последствия атак дронов и ракет в Киевской области. Жителей Тарасовки Киевской области рассказали, что взрывов было несколько: в домах выбиты окна и двери. Ракеты упали в парке.

Также сообщалось, что Силы обороны продвинулись в районе Работино примерно на 5 километров. Об этом говорится в сводке ISW от 29 августа.