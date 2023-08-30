Удар по заводу в Брянске: насколько болезненной для РФ оказалась атака на "Кремний ЭЛ"

Эксперты отметили, что 90% продукции "Кремний ЭЛ" связано с оборонным комплексом РФ, поэтому предприятие является "более чем интересным кандидатом", чтобы стать целью дальнейших ударов.

В ночь на 30 августа по одному из крупнейших предприятий микроэлектроники в РФ "Кремний ЭЛ", который расположен в Брянской области, был нанесен удар беспилотниками. По неофициальным данным, в результате атаки в одном из производственных цехов вспыхнул пожар. О том какой ущерб могло получить предприятие страны-агрессора рассказали обозреватели Defence Express.

Эксперты прежде всего отметили, что "Кремний ЭЛ" — это второй производитель микроэлектроники в России, 90% продукции которого связано с оборонным комплексом РФ. При этом предприятие специализируется не сколько на производстве готовых блоков и схем, столько на изготовлении дискретной продукции — транзисторов, диодов и простых модулей на их основе.

"То есть это главный производитель компонентов, которые используются, наверное, в абсолютно всех военных микросхемах в РФ", — отметили авторы материала.

Важность "Кремний ЭЛ" для ВПК России демонстрирует объем инвестиций — в него вкладывают с 2010 года по $5,5 млн ежегодно, при этом за 14 лет с 2000 года предприятие нарастило выпуск продукции в восемь раз.

Предприятие также частично решило проблему импортозамещения — в 2019 году завод отчитался о получении $160 млн на решение такой задачи. Также известно, что специалисты "Кремний ЭЛ" принимали участие в ряде стратегически важных для России исследовательских работах "Агрофон", "Агрономия" и "Силовик-5". Наработки применялись в создании активных фазированных антенных решеток АФАР, которые являются компонентом РЛС систем противовоздушной обороны, кораблей, самолетов и т.д.

Эксперты убеждены, что подобное предприятие является "более чем интересным кандидатом", чтобы стать целью ударов. Тем более успешная атака беспилотников показала проблемы с защитой и слабость российской ПВО в этом районе. Кроме того завод расположен всего в 110 км от украинской границы, а это значит, что он находится в зоне досягаемости некоторый украинских систем вооружения.

Между тем эксперты считают, что одна ночная атака вряд ли нанесла существенный урон, из-за которого предприятие могло остановить производство.

Напомним, в связи с ночной атакой на "Кремний ЭЛ" военный эксперт Сергей Грабский заявил, что для Украины важно наносить больше ударов по любым объектам, которые производят комплектующие для российских военных боеприпасов. По его словам такие атаки будут устранять не последствия, а причины.