"Разрушаем производство Shahed", — эксперт оценил удар дронов по заводу в Брянске (видео)

По словам Сергея Грабского, необязательно атаковать завод в Елабуге, где собирают Shahed — достаточно оборвать цепочку поставок и лишить россиян энергии.

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Ночные удары по заводу "Кремний ЭЛ" в российском Брянске можно связать с целями, названными представителем ГУР Вадимом Скибицким, который акцентировал внимание на уничтожении мест производства Shahed в России или комплектующих к ним, заявил в эфире радио NV военный эксперт Сергей Грабский. По его словам, важно наносить больше ударов по любым объектам, которые производят комплектующие для российских военных боеприпасов.

"Украине нужно бороться с причиной, а не последствиями. Мы должны разорвать цепочки поставок комплектующих для производства дронов Shahed. Прикрыть все эти объекты россияне не смогут и потому задача нашей разведки обнаружить как можно больше этих предприятий", — сказал Грабский. "К этим целям можно добавить энергогенерирующие предприятия, ведь если не будет электричества, то не будет и производства", — добавил он.

При этом не всегда обязательно бить по крупным объектам, таким как завод в Елабуге (Татарстан), где детали собирают воедино. Выход из строя любой компании по производству небольшой, но важной части дрона уже нанесет значительный ущерб врагу, говорит эксперт.

Завод "Кремний ЭЛ" занимается производством транзисторов и микросхем по техническому процессу 500 нанометров. Его основными клиентами являются "Росатом", "Алмаз-Антей", "Авиаприборостроение" и "Роскосмос". Почти 90% продукции идет на военнопромышленный комплекс, в частности для создания ракетных установок "Тополь-М" и "Булава", ЗРК С-300 и С-400, а так же важной электроники для самолетов "МиГ" и "Су".

Как сообщалось ранее, ночью несколько украинских дронов атаковали российский Брянск. Один из них нанес удар по заводу "Кремний ЭЛ", другой сбили при попытке атаки местной телебашни. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Так же украинским дронам удалось уничтожить два военнотранспортных самолета Ил-76 под Псковом. После атаки на аэродром сразу десяти украинских БПЛА четыре самолета получили повреждения два из которых охвачены огнем.

А вчера в оккупированной Новой Каховке прозвучал взрыв в здании, где расположено отделение российской партии "Единая Россия". В оккупационной администрации сообщили, что в результате атаки дрона начался пожар, уничтожена оргтехника и документация.