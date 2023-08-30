Для противостояния КНР: Пентагон хочет интегрировать систему ПРО с Австралией

Япония, Южная Корея и США уже объявили о намерениях создать единую защиту от баллистических ракет. Потому что Китай до 2028 года будет иметь 1000 пусковых для ракет.

В Минобороны США стремятся интегрировать возможности противоракетной обороны с Австралией для противостояния Китаю. Об этом сообщает Defense One.

Представители Пентагона обсуждали с Австралией возможность интеграции совместной системы ПРО. Планируется, что скоро в США приедет австралийская делегация для обсуждения этого вопроса, так как изначально идея вызвала удивление у Канберры.

"Мы начнем выяснять детали. Я уже общалась с Агентством противоракетной обороны и армией [США], потому что мы интегрируем наши системы вместе для защиты Гуама. Также есть значительный интерес со стороны MDA и армии. Следующим шагом будет привлечение австралийцев, чтобы они выяснили, на каком уровне мы интегрируем наши системы", — пояснила заместитель министра обороны по вопросам исследований и инженерии Хайди Шю.

Недавно США, Южная Корея и Япония объявили о трехстороннем соглашении, которое также коснется совместной защиты от баллистических ракет. Одна из причин заключается еще и в том, что Китай расширяет свой ядерный и неядерный ракетный потенциал. Пекин до 2028 года развернет более 1000 пусковых установок баллистических ракет. Из них 507 будут иметь пусковые установки, способные нести ядерное оружие, а 252 будут двойного назначения.

Напомним, 27 августа в Австралии разбился конвертоплан MV-22 Ospery с 23 морпехами США на борту.

29 августа японские F-35 совершили первый зарубежный визит в Австралию. Это первый иностранный вылет японских летчиков со времен Второй мировой.