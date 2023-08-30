FPV-дроны "дикі шершні" атаковали два танка РФ (видео)

Российские оккупанты снова не смогли защитить свою тяжелую бронетехнику от ударных дронов, два танка получили критические повреждения.

Два танка РФ были поражены FPV-дронами, которые запустили украинские защитники. В Telegram-канале "Дикі шершні" сообщили подробности.

Пилоты группы "Асгард" подразделения "Глаза" 120-й отдельной бригады территориальной обороны сумели зафиксировать вражескую бронетехнику. Поражение они назвали критическим.

Защитники также напомнили гражданским, насколько важно помогать финансово. Они поблагодарили всех за помощь.

"Спасибо всем, кто помогает донатом для создания новых дрончиков", — говорится в заметке.

Уничтожение танков РФ летом 2023 года

ВСУ 27 августа благодаря бойцам волынской теробороны, которые применили FPV-дроны был уничтожен танк Т-72. Артиллеристы и операторы получили информацию о расположении российской боевой машины и ликвидировали технику.

Группа "Асгард" и Сичеславская бригада 23 августа также отличились успешными результатами и уничтожили БМП и танк россиян на Лиманском направлении. Войска РФ остались без боевых машин благодаря умелому и эффективному использованию украинскими защитниками беспилотников и артиллерии. Бойцы пообещали и в дальнейшем оставлять российских оккупантов без необходимой им техники.

ВСУ 21 августа применили FPV-дроны и уничтожили два танка Т-72 россиян. Оружие себестоимостью 100 тысяч гривен сумело уничтожить тяжелую технику российских оккупантов, которая стоит несколько миллионов.

Напомним, 30 августа бригада наступления "Рубіж" уничтожила противотанковую пушку РФ благодаря батальону "Свобода" Российские захватчики остались без противотанковой пушки, которую даже особо не пытались спрятать.