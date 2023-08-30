"Стал народным героем": похороны Пригожина "засекретили" по приказу из Кремля, — росСМИ

По словам журналистов, решение принималось в Кремле совместно со спецслужбами. Этот вопрос обсуждался среди самых высокопоставленных чиновников РФ.

Похороны главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина был "засекречен" по приказу администрации президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщило издание The Moscow Times со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что решение принималось в Кремле совместно со спецслужбами. Задачу поставили так, чтобы в момент опускания в могилу гроба с телом Пригожина вокруг не было массового собрания граждан.

"Задача была поставлена так, чтобы при опускании в могилу гроба с телом Пригожина вокруг не было никаких массовых собраний граждан, наемников и сочувствующих, а также никаких трансляций и фотографий в соцсетях от въезда на территорию кладбища", — рассказал журналистам источник.

Он также отметил, что этот вопрос обсуждался среди самых высокопоставленных чиновников РФ.

Кроме того, по словам источника, Пригожин стал для россиян народным героем. Он удовлетворил запрос на "справедливость" своими резкими и часто правдивыми заявлениями.

"А нам нужны герои, ходившие на Москву? Нет", — сказал чиновник правительства.

Другой чиновник заявил, что в Кремле не смогли "простить" Евгения Пригожина за его военный мятеж в июне.

"Тут даже не вопрос предательства, а вопрос унижения", — сказал он.

Напомним, что российские СМИ также сообщили, что после похорон Пригожина на кладбище заметили жену его двойника. Так, на похороны пришли близкие Пригожина, в том числе и жена его полного тезки, с которой он был знаком лично.

Также сообщалось, что РФ не будет расследовать катастрофу самолета Пригожина по международным правилам. Американский консультант по авиационной безопасности Джон Кокс заявил, что внутреннее российское расследование всегда будет подвергаться сомнению без участия Бразилии, страны, где был изготовлен самолет.