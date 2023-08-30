После похорон Пригожина на кладбище заметили жену его двойника, — росСМИ (фото)

По данным российских журналистов, на похороны пришли близкие Пригожина, в том числе и жена его полного тезки, с которой он был знаком лично.

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На следующий день после похорон Евгения Пригожина, жена его двойника Леонида Красавина посетила его могилу. Об этом 30 августа сообщает российское медиа Baza.

Российские журналисты допустили путаницу, приняв Ирину Красавину, за настоящую вдову владельца ЧВК "Вагнера" по имени Любовь.

Сообщается, что утром 30 августа на Пороховское кладбище в Санкт-Петербурге, где днем ранее прошли похороны Евгения Пригожина, прибыли его близкие, "в соответствии с православной традицией, чтобы помолиться за ушедшего в тишине"

Жена двойника Пригожина Ирина Красавина Фото: Baza Пригожин в компании Ирині Красавиной(слева) и своей женой Любовью (справа) Фото: Baza

"Журналисты узнали в родных дочь Пригожина Полину и его вдову. Удивительно, но даже после смерти глава ЧВК всех запутал", — отмечает росСМИ.

Что известно о двойниках Пригожина

В России есть, по крайней мере, трое человек, которые являются полными тезками Пригожина. Первоначально они работали под другими именами и фамилиями на главу ЧВК "Вагнер", но в какой-то момент решили сменить имена. Они были известны как Красавин Леонид Михайлович, Юнусов Руслан и Алексеев Дмитрий Алексеевич. В настоящее время, они все официально переименованы на Пригожина Евгения Викторовича и имеют соответсвующее паспорта.

В 2021 году СМИ распространяли информацию о поездках двойников Евгения Пригожина в Европу, в то время как он уже находился под санкциями. Глава департамента государственной безопасности Литвы Дарюс Яунишкис заявил в интервью Радио Свобода, что данная операция была задумана российскими спецслужбами с целью продемонстрировать уязвимость Европейского союза и пограничников стран ЕС.

Напомним, 29 августа сообщалось, что российский политолог Валерий Соловей утверждает, что Пригожин на самом деле не погиб в самолете, который разбился в Тверской области. Вместо него там сгорел двойник, а настоящий глава ЧВК "Вагнер" якобы вскоре объявится.

Напомним также, что 29 августа росСМИ сообщали, что в Санкт-Петербурге состоялись похороны Евгения Пригожина и других погибших в авиакатастрофе.