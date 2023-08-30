Після похорону Пригожина на кладовищі помітили дружину його двійника, — росЗМІ (фото)

За даними російських журналістів, на похорон прийшли близькі Пригожина, зокрема й дружина його повного тезки, з якою він був знайомий особисто.

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Наступного дня після похорону Євгена Пригожина, дружина його двійника Леоніда Красавіна відвідала його могилу. Про це 30 серпня повідомляє російське медіа Baza.

Російські журналісти допустили плутанину, прийнявши Ірину Красавіну за справжню вдову власника ПВК "Вагнера" на ім'я Любов.

Повідомляють, що вранці 30 серпня на Порохівський цвинтар у Санкт-Петербурзі, де днем раніше відбувся похорон Євгена Пригожина, прибули його близькі, "відповідно до православної традиції, щоб помолитися за того, хто пішов, у тиші".

Дружина двійника Пригожина Ірина Красавіна Фото: Baza Пригожин у компанії Ірини Красавіної (ліворуч) і своєї дружини Любові (праворуч) Фото: Baza

"Журналісти впізнали в рідних дочку Пригожина Поліну і його вдову. Дивно, але навіть після смерті глава ПВК усіх заплутав", — зазначає росЗМІ.

Що відомо про двійників Пригожина

У Росії є принаймні троє людей, які є повними тезками Пригожина. Спочатку вони працювали під іншими іменами і прізвищами на главу ПВК "Вагнер", але в якийсь момент вирішили змінити імена. Вони були відомі як Красавін Леонід Михайлович, Юнусов Руслан і Алексєєв Дмитро Олексійович. Наразі вони всі офіційно перейменовані на Пригожина Євгена Вікторовича і мають відповідні паспорти.

2021 року ЗМІ поширювали інформацію про поїздки двійників Євгена Пригожина в Європу, тоді як він уже перебував під санкціями. Глава департаменту державної безпеки Литви Дарюс Яунішкіс заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода", що цю операцію задумали російські спецслужби, щоб продемонструвати вразливість Європейського союзу і прикордонників країн ЄС.

Нагадаємо, 29 серпня повідомлялося, що російський політолог Валерій Соловей стверджує, що Пригожин насправді не загинув у літаку, який розбився у Тверській області. Замість нього там згорів двійник, а справжній глава ПВК "Вагнер" нібито незабаром з'явиться.

Нагадаємо також, що 29 серпня росЗМІ повідомляли, що в Санкт-Петербурзі відбувся похорон Євгена Пригожина та інших загиблих в авіакатастрофі.