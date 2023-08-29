Буде мститись: Пригожин живий і відплатить Путіну, — ЗМІ

Інформація про смерть Пригожина підтверджується зі слів російської влади. Проте вірити їй не можна, отже, Пригожин живий, стверджує політолог Валерій Соловей.

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Російський політолог Валерій Соловей стверджує, що власник ПВК "Вагнер" насправді не загинув у літаку, який розбився у Тверській області. Замість нього там згорів двійник, а справжній Євген Пригожин незабаром об'явиться живий. Про це ідеться у статті британського таблоїда Daily Mail.

Зі слів Солов'я, Пригожин "розсердився" на президента Росії Володимира Путіна, який схвалив знищення літака. Зокрема, сердиться через те, що убили його двійника, а також реальних командирів ПВК "Вагнер", які на той момент дійсно перебували на борту повітряного судна. І через це він помститься.

Наразі власник Групи Вагнера перебуває у деякій країні, причому навіть не в Африці, стверджує політолог. Він начебто може назвати цю країну, але поки що мовчатиме: готується оприлюднити назву "на початку наступного місяця" (тобто — у вересні 2023 року).

Що ж до авіакатастрофи, то її влаштував очільник Кремля спільного з Радою нацбезпеки Росії, впевнений спікер. При цьому він відкидає версію, що літак підірвали зсередини. Натомість наголошує, що використали ракету ППО із санкції Путіна.

Ще один аргумент — усі висновки щодо подій громадськість почула від російської влади. А їй вірити не можна. Отже, резюмує, "Якщо вірити офіційним заявам російської влади, то що я можу сказати…?" Також політолог переконаний, що Путін знає, що Пригожин живий.

Видання також опублікувало паспорт двійника Пригожина, який міг загинути в авіакатастрофі. На світлині — чоловік років 60, повний тезка власника ПВК "Вагнер". Зазначають, що світлину відшукали у проросійських Telegram-каналах.

Зазначимо, під час обшуків у маєтку Пригожина, які відбувались після його заколоту у червні, виявили цілу колекцію фальшивих паспортів на різні імена. Також знайшли кілька світлин, на яких чоловік постає під різним маскуванням.

Двійник Євгена Пригожина — "Фонтанка" Фото: Фонтанка

Загибель Євгена Пригожина: деталі

Власник компанії "Конкорд" та ПВК "Вагнер" начебто перебував на борту літака "бізнес-джет", який розбився у Тверській області 23 серпня 2023 року. Згідно з офіційним повідомленням Федерального агентства "Росавіація", у списку пасажирів дійсно є ім'я Пригожина, а також командира вагнерівців Дмитра Уткіна та п'яти найманців. Пізніше російська влада заявила, що експертиза ДНК підтвердило, що одне з тіл належить саме власнику ПВК.

Аналітики розглядали чотири основні версії падіння літака. Одна з версій — нещасний випадок. Решта три — навмисне знищення або з ЗРК, або вибухівкою.

Між тим припускають, що до авіакатастрофи може бути причетний Володимир Путін. Зокрема, нагадують, як він назвав Пригожина зрадником під час "маршу справедливості" у червні 2023 року. Очільник Кремля відклав помсту на два місяці, а потім її все ж здійснив.

Після авіакатастрофи президент Білорусі Олександр Лукашенко почав виправдовуватись, адже під час заколоту Пригожина він гарантував безпеку йому та іншим заколотникам. Однак тепер політик все заперечив: заявив, що жодних обіцянок не давав.

Водночас експерти згадали про бізнес-імперію Пригожина у Африці. З огляду на те, як він вів "бізнес" — на харизмі та зв'язках — перехопити цю імперію російська влада навряд чи зможе.

З іншого боку, поруч з власником вагнерівців помітили Андрія Авер'янова. Авер'янов — офіцер ГРУ, причетний до вибухів у Чехії та спроби отруєння у Британії. У останні тижні життя Пригожина він відвідував заходи, пов'язані з африканськими країнами.

Нагадуємо, 29 серпня мало відбутись урочисте поховання Євгена Пригожина. Російські ЗМІ стежили за катафалками, які з'являлись на кладовищах Санкт-Петербургу, але потрібної труни так і не побачили.

У російській провінції тим часом почали бетонувати "меморіали" загиблих найманців ПВК "Вагнер": у мережі показали купу вінків та хрестів і заасфальтований майданчик.