Путін побоявся: у РФ пояснили, чому убили Пригожина, - ЗМІ

Російська влада "прибрала" Пригожина, тому що він міг стати серйозною загрозою на президентських виборах 2024 року. Тому Путін прийняв "емоційне" рішення і Пригожин загинув.

Related video

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, який, вірогідно, загинув 23 серпня у Тверській області РФ, став загрозою для очільника Кремля, тому його й "прибрали". Особливо небезпечним він міг стати під час виборів, на яких нинішній президент Росії Володимир Путін дуже хоче перемогти. Про це пише видання The Moscow Times.

Видання поспілкувалось з низкою осіб, наближених до російської влади і утаємничених щодо ситуації навколо смерті Пригожина. Серед них — екссиловик, працівник спецслужб, "вагнерівець".

Анонімний співрозмовник з силових структур має власні висновки щодо авіакатастрофи. Зокрема, він не вірить, що до інциденту причетні сторонні сили: "Я не вірю у військовий слід України і Заходу". Також пояснив, чому так думає: бо проти таких загроз мала спрацювати "грамотна система безпеки", яку створив найманець Кремля.

Анонім стверджує, що причина авіакатастрофи — "дебільне" рішення російської влади. Особливо помилкове воно тому, що прийняте під час війни. Його думку обґрунтував аналітик Олег Ігнатов з International Crisis Group.

Ігнатов стверджує, що рішення щодо ліквідації Пригожина було прийнято емоційно і, схоже, особисто Путіним. Путін начебто помітив, власник ПВК "Вагнер" здобув популярність у потенційних виборців. Зокрема, відзначали його "харизматичність" та уміння говорити "правду". "Проблема Путіна в тому, що його образ потьмянів і перестав відповідати на запит Росії на сильного та рішучого лідера", — сказав аналітик.

Тим часом вагнерівець пояснив деталі функціонування бізнес-імперії Пригожина у Африці. На його думку, заробляли завдяки трьом компонентам: військовій силі ПВК "Вагнер", розгалуженій мережі пропагандистських ресурсів та "неформальним домовленостям з воєнізованими підрозділами". Крім того, справи у Африці вирішувались завдяки "харизмі, пробивному характеру та системі контактів".

Відтворити успіх Пригожина Кремль не зможе, впевнений аналітик Ігнатов. Серед причин — ще й те, що вагнерівці підозрюють Кремль у вбивстві Пригожина, тому просто відмовлятимуться діяти спільно з представниками влади. Ще одну причину назвав анонімний чиновник, який працював у спецслужбах: на його думку, Путін боїться нового заколоту і "російські спецслужби працюють над його недопущенням".

Євген Пригожин: подробиці діяльності

Пригожин — російський підприємець, який володів групою компаній "Конкорд" та ПВК "Вагнер". Основні напрями діяльності — пропагандистські ЗМІ та "фабрики тролів", постачання харчів російській армії, воєнізована діяльність у Африці та Сирії, контроль за родовищами корисних копалин у Африці. Чоловіку на момент можливої загибелі було 62 роки і більшу частину свого життя він не торкався політики — займався лише бізнесом, як свідчать росЗМІ.

З початку вторгнення РФ у 2022 році найманці ПВК "Вагнер" з'явились на полію бою в Україні. Коли росіяни підійшли до Бахмуту, Пригожин почав відкривати "Вагнер-центри", спілкуватись з губернаторами та коментувати дії російського військового командування. Наприклад, звинувачував міністра оборони Шойгу у тому, що він не дає найманцям снарядів. Начальника Генштабу Валерія Герасимова — підозрював у некомпетентності. Діставалось також у Путіну, якого називали "дідуганом".

У червні 2023 року Пригожина та вагнерівці влаштували заколот, під час якого колона найманців рушила на Москву. Тоді Путін назвав його зрадником, але Олександр Лукашенко все ж начебто домовився про припинення заколоту. Пригожин продовжив зрідка коментувати події, аж доки 23 серпня розбився літак: у списку пасажирів були імена усіх керівників ПВК.

Нагадуємо, у Фінляндії арештували найманця з групи "Русич", наближеної до ПВК "Вагнер". Затримання провела міграційна служба — схоже, росіянин так поспішав, що порушив правила перебування.

Тим часом західні аналітики оцінили подальшу долю бізнес-імперії Пригожина у Африці: вважають, що вона не виживе.