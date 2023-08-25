"Йде до біса": після смерті Пригожина руйнується його бізнес-імперія в Африці, - FT

Бізнес Пригожина у Африці ґрунтувався на тому, що він умів домовлятись з посадовцями країн, де працювали його компанії. Між тим до цих компаній інтерес проявив президент РФ Путін.

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Літак власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина розбився у Тверській області Росії 23 серпня 2023 року. Пригожин, крім як займатись війною в Україні, володів компаніями, які вели бізнес у Росії, — наприклад, займались пропагандою або ж постачали харчі в ЗС РФ. Між тим західні розслідувачі з'ясували, що росіянин мав бізнес-інтереси в Африці. Після його вірогідної смерті цей африканський бізнес Пригожина опинився під загрозою. Про це пише видання The Financial Times.

Видання поспілкувалось з "поінформованим знайомим" Пригожина, ім'я якого не називають. Компанії Пригожина у Африці можуть припинити діяльність, наголосив "знайомий". На його думку, їм не дозволять робити ніяких операцій, тому що лише власник "Вагнера" міг з усіма домовитись. "Для цього потрібний Женя. Він був єдиним, хто був досить божевільним, щоб змусити все це працювати", — сказав він.

Загальні перспективи бізнес-імперії Пригожина співрозмовник видання схарактеризував фразою "Африка вся піде до біса".

Особливих деталей FT не навело. Однак вказали, уряди яких африканських держав тісно співпрацювали з найманцями: Лівія, Малі та Центральноафриканська республіка. Також наводять слова експрацівника ЦРУ Кемерона Хадсона. Експерт відзначив певну спільну рису держав, де у Пригожина були бізнес-інтереси. Зокрема, уряди цих країн відвертались від США та країн Заходу — і тоді отримували підтримку від росіянина Пригожина.

Також видання нагадує про можливу кількість найманців ПВК "Вагнер", яку перед смертю перемістив до Африки Пригожин. Після невдалого заколоту, який відбувся у червні 2023 року йому дозволили "взяти з собою до Африки стільки людей, скільки він хотів. Близько 1 тис. так і зробили, а 500 бійців вже розмістилися в ЦАР".

Зазначимо, у мережі спробували підрахувати кількість "вагнерівців", які перебували в Африці станом на червень 2023 року. На інфографіці позначено 12 країни, в яких оцінили кількість найманців в 33 500 осіб. Найбільше — у Центральноафриканській республіці — 10 тис. ос.

Скільки найманців ПВК "Вагнер" у Африці - Facebook Фото: Facebook / Центр дослідження Африки

Бізнес-імперія Євгена Пригожина: деталі

Євген Пригожин володів у РФ групою компаній "Конкорд" та був власником ПВК "Вагнер". До групи компаній входила мережа пропагандистських порталів, які поширювали у мережі меседжі, потрібні Кремлю. Крім того, функціонували спеціальні "фабрики тролів", які намагались вплинути на громадську думку США, країн Європи та інших материків. Під час невдалого заколоту 2023 року цей бізнес припинив існування — стало відомо, що Пригожин їх не продав, а закрив. Тим часом за втручання в американські вибори він потрапив під санкції США, України та низки інших країн-партнерів по антипутінській коаліції.

Крім того, Пригожин володів кейтеринговими компаніями, які годували ЗС РФ. Президент Росії Володимир Путін сам визнав, що вони щороку отримували від російської держави близько 80 млрд руб.

Що ж до африканського бізнесу, то за підтримки "вагнерівців" екскухар Путіна створив мережу компаній. яка володіла родовищами золота, срібла, алмазів. Західні ЗМІ припустили, що після смерті Пригожина ними заволодіє очільник Кремля.

Нагадуємо, у мережі з'явились припущення щодо того, що Пригожин насправді не загинув у авіакатастрофі. Зокрема, у одному з таблоїдів згадали, як у 2019 році він вже начебто "гинув", але виявився живим. Тим часом громадяни Росії почали сумувати через його смерть: влаштували імпровізовані меморіали, до яких несуть квіти та портрети.