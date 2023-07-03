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Воєнний фокус Російсько-українська війна Військовий заколот Пригожина

Покійник і судимий водій: чиї імена використовував Пригожин у документах, — аналітики (фото)

Військовий заколот Пригожина, Євген Пригожин, підроблені документи, аналітики, фальшиві документи, російський паспорт
Фото: Скриншот | Аналітики розібралися, кому насправді належать імена, які "привласнив" Пригожин

За інформацією фахівців з OSINT-спільноти Molfar, російські ЗМІ намагалися видалити кадри з документами після військового заколоту, але вони залишилися в мережі. Вдалося з'ясувати, кому належать "вкрадені" особистості.

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Під час військового заколоту глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина пройшли обшуки в його офісі в Санкт-Петербурзі. Там було знайдено фальшиві паспорти з його фотографіями на різні імена. Аналітики з Molfar розібралися, кому вони належать насправді.

Опублікували кадри з різними документами російські ЗМІ, однак після новини про припинення заколоту і рішення відправити главу ПВК "Вагнер" до Білорусі їх оперативно видалили, але кадри вже збереглися в мережі.

Аналітики одразу ж взялися до роботи і дізналися, чиї особистості "вкрав" Євген Пригожин.

Бобров Володимир Васильович

Чоловік 1956 року народження і його особистість активно використовував у власних цілях глава російської приватної компанії. У реальному житті він працює керівником газової котельні заводу "Зірка", а також за сумісництвом координатор Осташкiвського відділення "Ліберально-демократичної партії Росії". Примітно, що один із проектів Євгена Пригожина "Вагнеренок" був сформований вихідцями з молодіжної "ЛДПР".

Військовий заколот Пригожина, Євген Пригожин, підроблені документи, аналітики, фальшиві документи, російський паспорт Fullscreen
Аналітики розібралися, кому насправді належать імена, які "привласнив" Пригожин
Фото: Molfar

Гейлер Дмитро Ісаакович

Чоловік народився 1 серпня 1965 року. Водій із судимістю, який, найімовірніше, працював на штаб-квартиру ПВК "Вагнер". Саме так його дані і могли потрапити до Євгена Пригожина, після чого було ухвалено рішення використовувати його.

Військовий заколот Пригожина, Євген Пригожин, підроблені документи, аналітики, фальшиві документи, російський паспорт Fullscreen
Аналітики розібралися, кому насправді належать імена, які "привласнив" Пригожин
Фото: Molfar

Семенов Олег Юрійович

Цей чоловік 1962 року народження і, найімовірніше, його давно немає в живих. Згідно з відомостями Головного управління з питань міграції МВС РФ, станом на 2023 рік документи недійсні. Коментар під одним із постів у соціальній мережі VK свідчить про те, що він помер у 2020 році. Як його дані потрапили в ПВК "Вагнер" — невідомо.

Військовий заколот Пригожина, Євген Пригожин, підроблені документи, аналітики, фальшиві документи, російський паспорт Fullscreen
Аналітики розібралися, кому насправді належать імена, які "привласнив" Пригожин
Фото: Molfar

Семенов Олег Юрійович

Чоловік 1964 року народження з таким ім'ям був екскерівником військової частини 15688, яку було ліквідовано ще 2008 року. На думку аналітиків, 2021 року він міг отримувати дохід від охоронної компанії "Аб-Сафети".

Військовий заколот Пригожина, Євген Пригожин, підроблені документи, аналітики, фальшиві документи, російський паспорт Fullscreen
Аналітики розібралися, кому насправді належать імена, які "привласнив" Пригожин
Фото: Molfar

Іванов Сергій Петрович

Громадянин Російської Федерації 1961 року народження. У 1999 році він притягувався до адміністративної відповідальності за розпивання алкогольних напоїв у громадських місцях. Подальша його доля невідома, як і те, яким чином Євген Пригожин заволодів його даними.

Військовий заколот Пригожина, Євген Пригожин, підроблені документи, аналітики, фальшиві документи, російський паспорт Fullscreen
Аналітики розібралися, кому насправді належать імена, які "привласнив" Пригожин
Фото: Molfar

Нагадаємо, 3 липня повідомлялося, що Євген Пригожин зробив нові заяви після заколоту в РФ. За словами глави ПВК "Вагнер", йому і його угрупованню необхідна підтримка для нових перемог і боротьби зі зрадниками.