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Военный Фокус Российско-украинская война Военный мятеж Пригожина

Покойник и судимый водитель: чьи имена использовал Пригожин в документах, — аналитики (фото)

Военный мятеж Пригожина, Евгений Пригожин, поддельные документы, аналитики, фальшивые документы, российский паспорт
Фото: Скриншот | Аналитики разобрались, кому на самом деле принадлежат имена, которые "присвоил" Пригожин

По информации специалистов из OSINT-сообщества Molfar, российские СМИ пытались удалить кадры с документами после военного мятежа, но они остались в сети. Удалось выяснить, кому принадлежат "украденные" личности.

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Во время военного мятежа главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина прошли обыски в его офисе в Санкт-Петербурге. Там были найдены фальшивые паспорта с его фотографиями на разные имена. Аналитики из Molfar разобрались, кому они принадлежат на самом деле.

Опубликовали кадры с различными документами российские СМИ, однако после новости о прекращении мятежа и решения отправить главу ЧВК "Вагнер" в Беларусь их оперативно удалили, но кадры уже сохранились в сети.

Аналитики сразу же приступили к работе и узнали, чьи личности "украл" Евгений Пригожин.

Бобров Владимир Васильевич

Мужчина 1956 года рождения и его личность активно использовал в собственных целях глава российской частной компании. В реальной жизни он работает управляющим газовой котельной завода "Звезда", а также по совместительтсву координатор Осташковского отделения "Либерально-демократической партии России". Примечательно, что один из проектов Евгения Пригожина "Вагнеренок" был сформирован выходцами из молодежной "ЛДПР".

Военный мятеж Пригожина, Евгений Пригожин, поддельные документы, аналитики, фальшивые документы, российский паспорт Fullscreen
Аналитики разобрались, кому на самом деле принадлежат имена, которые "присвоил" Пригожин
Фото: Molfar

Гейлер Дмитрий Исаакович

Мужчина родился 1 августа 1965 года. Водитель с судимостью, который, по всей видимости, работал на штаб-квартиру ЧВК "Вагнер". Именно так его данные и могли попасть к Евгению Пригожину, после чего было принято решение использовать его.

Военный мятеж Пригожина, Евгений Пригожин, поддельные документы, аналитики, фальшивые документы, российский паспорт Fullscreen
Аналитики разобрались, кому на самом деле принадлежат имена, которые "присвоил" Пригожин
Фото: Molfar

Семенов Олег Юрьевич

Этот мужчина 1962 года рождения и по всей видимости его давно нет в живых. Согласно ведомостям Главного управления по вопросам миграции МВД РФ, по состоянию на 2023 документы недействительны. Комментарий под одним из постов в социальной сети VK говорит о том, что он скончался в 2020 году. Как его данные попали в ЧВК "Вагнер" — неизвестно.

Военный мятеж Пригожина, Евгений Пригожин, поддельные документы, аналитики, фальшивые документы, российский паспорт Fullscreen
Аналитики разобрались, кому на самом деле принадлежат имена, которые "присвоил" Пригожин
Фото: Molfar

Семенов Олег Юрьевич

Человек 1964 года рождения с таким именем был экс-управляющим военной части 15688, которая была ликвидирована еще в 2008 году. По мнению аналитиков, в 2021 году он мог получать доход от охранной компании "Аб-Сафети".

Военный мятеж Пригожина, Евгений Пригожин, поддельные документы, аналитики, фальшивые документы, российский паспорт Fullscreen
Аналитики разобрались, кому на самом деле принадлежат имена, которые "присвоил" Пригожин
Фото: Molfar

Иванов Сергей Петрович

Гражданин Российской Федерации 1961 года рождения. В 1999 году он притягивался к административной ответственности за распитие алкогольных напитков в общественных местах. Дальнейшая его судьба неизвестна, как и то, каким образом Евгений Пригожин завладел его данными.

Военный мятеж Пригожина, Евгений Пригожин, поддельные документы, аналитики, фальшивые документы, российский паспорт Fullscreen
Аналитики разобрались, кому на самом деле принадлежат имена, которые "присвоил" Пригожин
Фото: Molfar

Напомним, 3 июля сообщалось, что Евгений Пригожин сделал новые заявления после мятежа в РФ. По словам главы ЧВК "Вагнер", ему и его группировке необходима поддержка для новых побед и борьбы с предателями.