Покойник и судимый водитель: чьи имена использовал Пригожин в документах, — аналитики (фото)

По информации специалистов из OSINT-сообщества Molfar, российские СМИ пытались удалить кадры с документами после военного мятежа, но они остались в сети. Удалось выяснить, кому принадлежат "украденные" личности.

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Во время военного мятежа главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина прошли обыски в его офисе в Санкт-Петербурге. Там были найдены фальшивые паспорта с его фотографиями на разные имена. Аналитики из Molfar разобрались, кому они принадлежат на самом деле.

Опубликовали кадры с различными документами российские СМИ, однако после новости о прекращении мятежа и решения отправить главу ЧВК "Вагнер" в Беларусь их оперативно удалили, но кадры уже сохранились в сети.

Аналитики сразу же приступили к работе и узнали, чьи личности "украл" Евгений Пригожин.

Бобров Владимир Васильевич

Мужчина 1956 года рождения и его личность активно использовал в собственных целях глава российской частной компании. В реальной жизни он работает управляющим газовой котельной завода "Звезда", а также по совместительтсву координатор Осташковского отделения "Либерально-демократической партии России". Примечательно, что один из проектов Евгения Пригожина "Вагнеренок" был сформирован выходцами из молодежной "ЛДПР".

Аналитики разобрались, кому на самом деле принадлежат имена, которые "присвоил" Пригожин Фото: Molfar

Гейлер Дмитрий Исаакович

Мужчина родился 1 августа 1965 года. Водитель с судимостью, который, по всей видимости, работал на штаб-квартиру ЧВК "Вагнер". Именно так его данные и могли попасть к Евгению Пригожину, после чего было принято решение использовать его.

Аналитики разобрались, кому на самом деле принадлежат имена, которые "присвоил" Пригожин Фото: Molfar

Семенов Олег Юрьевич

Этот мужчина 1962 года рождения и по всей видимости его давно нет в живых. Согласно ведомостям Главного управления по вопросам миграции МВД РФ, по состоянию на 2023 документы недействительны. Комментарий под одним из постов в социальной сети VK говорит о том, что он скончался в 2020 году. Как его данные попали в ЧВК "Вагнер" — неизвестно.

Аналитики разобрались, кому на самом деле принадлежат имена, которые "присвоил" Пригожин Фото: Molfar

Семенов Олег Юрьевич

Человек 1964 года рождения с таким именем был экс-управляющим военной части 15688, которая была ликвидирована еще в 2008 году. По мнению аналитиков, в 2021 году он мог получать доход от охранной компании "Аб-Сафети".

Аналитики разобрались, кому на самом деле принадлежат имена, которые "присвоил" Пригожин Фото: Molfar

Иванов Сергей Петрович

Гражданин Российской Федерации 1961 года рождения. В 1999 году он притягивался к административной ответственности за распитие алкогольных напитков в общественных местах. Дальнейшая его судьба неизвестна, как и то, каким образом Евгений Пригожин завладел его данными.

Аналитики разобрались, кому на самом деле принадлежат имена, которые "присвоил" Пригожин Фото: Molfar

Напомним, 3 июля сообщалось, что Евгений Пригожин сделал новые заявления после мятежа в РФ. По словам главы ЧВК "Вагнер", ему и его группировке необходима поддержка для новых побед и борьбы с предателями.