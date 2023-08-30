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"Пронести через границу нет проблем": ударившие по Пскову БПЛА могли запустить из РФ, — аналитик

Мирослав Гурко
Фото: Скриншот | по Пскову могли запустить беспилотники из РФ

Руслан Левиев, основатель Conflict Intelligence Team, считает, что беспилотники можно запускать благодаря диверсионным группам изнутри России, атакуя Москву.

Беспилотники, которыми нанесли удары по Пскову, могли запустить с территории России. Об этом сообщил Руслан Левиев, основатель Conflict Intelligence Team, в интервью Bild.

Он отметил, что технически действительно БПЛА могут запускать с территории Украины. Также такой вариант вероятен и для реализации с территории РФ. Левиев нет этому подтверждений, но он все же отдает предпочтение именно этой версии.

"Пронести их сквозь границу не составляет больших проблем", — заявил эксперт.

По его мнению, это подтверждают постоянные рейды различных диверсионно-разведывательных групп. Руслан Левиев считает, что это дает возможность такие беспилотники где-то изнутри России ближе к Москве.

"Чтобы и Москву регулярно атаковать, и, соответственно, Псков тоже", — заявил специалист.

Удары БПЛА по Пскову 30 августа

В ночь на 30 августа стало известно, что в российском городе Пскове прогремели взрывы. Под ударом могла оказаться Черехинская военная база.

Впоследствии россияне заявили о масштабной атаке БПЛА. Взрывы зафиксировали на территории Московской, Калужской, Рязанской, Орловской, Брянской и Псковской областях России. Оккупанты также рассказали, что атака дронов произошла и по Севастопольской бухте.

Разведка 30 августа подтвердила уничтожение четырех Ил-76. После серии взрывов на стратегическом объекте весь воздушный трафик в международном аэропорту Пскова был отменен. Стоимость одного Ил-76, в зависимости от модификации, может составлять 5 млрд рублей.

Напомним, 30 августа аналитик объяснил важность удара по аэродрому в Пскове. Оказалось, что во время атаки БПЛА по аэропорту в Пскове Россия за несколько минут потеряла столько самолетов, сколько выпустила в течение года.