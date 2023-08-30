Танки Leopard и беспилотники: Украина получит новый пакет помощи от Германии

ВСУ получат новую партию бронемашин, радиолокационных станций и разведывательных беспилотников. Также впервые поступит полевой госпиталь — ранее Германия подобного снаряжения не предоставляла.

Министерство обороны Германии обновило информацию о военной помощи, которую получит Украина. В списке есть бронированные машины, которые могут несколько восстановить утраченный парк танков Leopard 2. Об этом говорится на сайте ведомства.

Бундесвер не сообщил сроки поставки нового снаряжения. Однако, по состоянию на 30 августа 2023 года, поступят следующие обновления:

танки Leopard 1 — "плюс" 10 шт. (ранее выделили 10 шт.);

радиолокационная система TRML-4D (улучшают защиту от дронов, ракет и авиации РФ) — "плюс" 1 шт. (ранее — 2 шт.);

разведывательные беспилотники Vector (имеют дальность 30 км и держатся в воздухе 120 мин.) — "плюс" 16 (ранее — 88 шт.);

седельные тягачи 8x8 HX81 — "плюс" 4 шт. (ранее — 42 шт.;)

полуприцепы — "плюс" 4 шт. (ранее — 37 шт.);

патроны для огнестрельного оружия — "плюс" 13,12 млн шт. (ранее — 22,5 млн шт.);

полевой госпиталь — количество не указано (ранее — не было).

Отметим, в предыдущем пакете помощи от Германии были самоходные системы ПВО и тысячи различных видов снарядов. Дата обнародования предыдущего списка — 13 июля.

Танки для Украины: детали

Отметим, так называемая танковая коалиция для поставки бронемашин для Украины сформировалась в начале весны 2023 года. В коалицию вошли 16 стран, которые суммарно обещали предоставить около 700 бронемашин. Сроки поставки четко не указывались. Впрочем, были известны модели, которые поступят ВСУ, в частности: различные модели Leopard 2 (56 шт.), Leopard 1 A5 (178 шт.) и др.

Сколько танков должна получить Украина? Фото: Слово і діло

Бронемашины появились на поле боя в Украине в начале июня 2023 года — именно тогда в сети показали видеосвидетельства. Со временем начали обнародовать доказательства потери танков. В частности, Forbes подтвердил полное уничтожение 5 танков Leopard 2, а еще 10 танков получили повреждения и отправились на ремонт. Также ORYX-аналитики опубликовали свои данные: потеряно Leopard 2A4 — 6 шт. и Leopard 2A6 — 9 шт.

Основываясь на данных Forbes и ORYX, можно подытожить, что новая партия помощи от Германии почти покроет потери танков Leopard, подбитых россиянами во время контрнаступления ВСУ.

Напоминаем, эксперты исследовали пользу от спутников или систем Starlink, которыми пользуются бойцы Сил обороны. В частности, утверждают, что они не помогают передвигаться украинским беспилотникам, когда они летят над территорией противника: на самом деле дроны двигаются автономно.

Тем временем в ночь с 29 на 30 августа стало известно об ударе БПЛА по заводу в Брянске: прогнозируют, повлияет ли это на производство электроники в РФ.