Часть пилотов ВСУ в Дании уже готова приступить к летной подготовке на F-16, — Залужный

По словам главнокомандующего ВСУ, уже также есть договоренности с датской стороной по вопросам логистики, обслуживания и ремонта истребителей F-16 на территории Украины.

В среду, 30 августа, главнокомандующий Сил обороны Валерий Залужный рассказал о том, что часть украинских пилотов в Дании уже готова приступать к летной подготовке. Об этом сообщается в Telegram-канале главкома.

Залужный отметил, что во время телефонного разговора с начальником штаба обороны Королевства Дания генералом Флеммингом Лентфером обсуждал продолжающееся в стране обучение украинских пилотов и инженеров на истребителях F-16.

"Генерал Лентфер сообщил, что часть наших летчиков уже успешно прошла подготовительные мероприятия и может приступать к летной подготовке", — говорится в публикации.

Подготовка пилотов в Дании

Более того, уже есть договоренности, предусматривающие вопросы логистики, обслуживания и ремонта F-16 на территории Украины.

Залужный поблагодарил всех граждан и руководство Дании за решение передать Украине 19 истребителей F-16 и поддержку в противостоянии российскому агрессору.

Напомним, что на боевом задании под Бахмутом погибли шесть офицеров ВВС из полтавской бригады.

Также сообщалось, что украинские дроны уничтожили или повредили 24 российских самолета на территории РФ, Крыма и Беларуси. По подсчетам журналистов, использовавших открытые данные, с начала масштабного вторжения российских войск ВСУ совместно со спецслужбами провели девять успешных вылазок в тыл врага. Уничтожались бомбардировщики, истребители, транспортники и прочая авиация.